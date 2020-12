Día de celebración. Alianza Lima recordó el campeonato nacional que obtuvo, en 2001, durante la celebración de su centenario de fundación como equipo de fútbol profesional, en un recordado duelo contra Cienciano del Cusco en el estadio Garcilaso de la Vega.

“El 26 de diciembre de 2001, salimos campeones en el año de nuestro centenario. Hoy, tras 19 años, conmemoramos ese gran momento que nos daba un nuevo título nacional”, sostuvo el mensaje que el equipo de La Victoria compartió en redes sociales.

Aquel día, Alianza Lima se impuso en una infartante definición por penales a los imperiales, quedando en la historia del fútbol peruano al lograr sumar una nueva estrella en su historia futbolística el mismo año que cumplió 100 años de vida institucional.

Ahora, los íntimos deberán remar desde la Segunda División para retornar lo más pronto posible a la Liga 1 y volver a ser protagonista del campeonato local. Ya es momento de la reestructuración de la plantilla que peleará el próximo año en la Liga 2.

El recuerdo de Alianza Lima en redes sociales. (Captura)

Waldir Sáenz y la lista de jugadores que quiere y no quiere en Alianza Lima

Waldir Sáenz, goleador histórico de Alianza Lima y pieza clave en el título de 2001, dio a conocer la lista de futbolistas que, considera, deberían seguir defendiendo los colores que tanto ama tras el descenso a la Liga 2. “Los únicos que se pueden quedar son Rinaldo Cruzado, Leao Butrón, Josepmir Ballón y Carlos Beltrán”, señaló en diálogo con Pulso Sports.

Por otro lado, también expresó que algunos deportistas no deberían seguir en el elenco íntimo. “Hay jugadores que tienen contrato dos ó tres años, han jugado no sé cuántos partidos y no tienen ni un pase gol. Estamos hablando del tema de (Beto) Da Silva y del ‘Mudo’ Rodríguez. No creo que tengan lo que ponen las gallinas para quedarse el próximo año en el club”, agregó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.