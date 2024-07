Alianza Lima anda contra el tiempo, ya que hasta la fecha aún no tiene nuevo entrenador tras la salida de Alejandro Restrepo en el último clásico. En la última semana, el nombre de Cristian Díaz sonó con fuerza en el club de La Victoria; sin embargo, este pase se cayó, generando diversas versiones del porqué el entrenador argentino no estampó su firma con los blanquiazules. Díaz, en un principio, indicó que todo estaba pactado; no obstante, a última hora, Bruno Marioni decidió declinar la oferta. Ante esto, Ulises Guallanez habló con Depor para aclarar la situación y, de manera cronológica, explicó lo sucedido entre el DT y el equipo peruano, además de indicar cuáles son las acciones legales que le esperan a los Íntimos tras no respetar el acuerdo.

Cristian Díaz, quien estaba desempeñándose como director técnico del Deportivo Morón en la Primera B de Argentina, decidió dejar su cargo en ese equipo tras recibir una oferta de Alianza Lima, para convertirse en su nuevo entrenador. Díaz, convencido de su próximo paso, comenzó a dar entrevistas y se preparaba para asumir oficialmente el rol. Sin embargo, en un giro inesperado, el club de La Victoria anunció que el acuerdo con el argentino no se llevaría a cabo, a pesar de las expectativas y los preparativos que ya se habían iniciado.





Este anuncio dejó en el aire las razones detrás de la ruptura del trato y generó especulaciones sobre los motivos que impidieron que el argentino asumiera el cargo. Ante esto, Ulises Guallanez, representante del estratega argentino, salió al frente para aclarar el panorama de su representado. Para Depor, de manera explicativa, indicó cuáles fueron uno de los principales motivos por los que Bruno Marioni le bajó el dedo a la llegada de Díaz.

“Lo de Cristian está todo ‘Ok’ y lo queremos (representante de Alianza Lima) y urgente debe venir para acá (Perú para firmar acuerdo)”, comentó Guallanez, indicando que el club primero debía enviar toda la documentación detallada del contrato a Cristian para que el acuerdo se pactara de manera oficial.

El representante del entrenador indicó que tanto ellos como Alianza Lima siguieron todos los pasos necesarios para formalizar el interés por un contrato y que todo estaba en orden. Asimismo, mencionó que el pedido de Bruno Marioni para que el entrenador llegara al club era urgente y que solo faltaban los pasajes. “Luego me llaman Cristian con Marioni y me dicen: ‘Acá estoy con Bruno (Marioni) y me dice que lo nuestro hay que darle un plazo de uno días’”, relató.

“Hay un tema de efervescencia con la gente debido al pasado de Cristian, quien habría hecho una señal a la barra de Alianza Lima”, indicó el representante, añadiendo que la noticia lo tomó por sorpresa, especialmente porque todo ya estaba avanzando de manera positiva y Díaz ya había renunciado a Deportivo Morón para llegar a los blanquiazules.

Posteriormente, Ulises Guallanez precisó que seguirían enviando correos para que la institución de La Victoria le proporcionara una respuesta más clara sobre la situación. Asimismo, destacó que los comentarios sobre él y su representante como personas agresivas son totalmente falsos, y que toda la información sobre el ‘pacto’ entre ambas partes está registrada en el club.





Las consecuencias legales que se le viene a Alianza Lima

Ahora, la situación del club con el DT argentino se resolverá por temas legales, según información de su propio representante, quien busca que su patrocinado no se vea perjudicado tras la renuncia de su último equipo para llegar a Alianza Lima. “Buscamos resolver todo este tema lo más pronto posible. Esperamos que nos respondan el correo y que, si desisten del contrato de Díaz o anuncian otro entrenador, eso automáticamente afecte el contrato. Luego, se verán los pasos a seguir y formalmente, desde el conducto que estamos negociando, habrá un ida y vuelta para solucionar este asunto”, detalló.

“A Cristian Díaz le dejaron dejar su actividad en Deportivo Morón para que venga y sea el nuevo entrenador de Alianza Lima y esto que esta pasando, de contratarse, se convertiría en el papelón más grande del fútbol peruano en los últimos 20 años”, agregó Guallanez para Depor.

Asimismo, complementó sobre las acciones que se vienen para el club tras este acuerdo fallido con Díaz. “El club debe ser consecuente, si el club decide darle la funciones al técnico que contrató, listo, que eso fue lo que acordamos. Si el club decide anunciar a otro entrenador, que asuma las consecuencias de haber contratado a dos entrenadores”, dijo.

Por último, detalló las consecuencias que podría enfrentar Cristian Díaz con Alianza Lima ante las autoridades de la FIFA si no se resuelve su caso. “Todos los contratos y vínculos de jugadores y entrenadores está todo regularizado con el canal de la FIFA, para bien o para mal”, finalizó. Asimismo, precisó que los próximos días serán clave para conocer el destino de su representado.

Cristian Díaz habló sobre su vínculo con Alianza Lima. (Foto: AFP)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR