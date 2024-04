Alianza Lima visitará este sábado por la tarde a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 10 del Torneo Apertura y contará con algunos cambios en su once titular respecto al último duelo ante Los Chankas la semana anterior. Para empezar, Ángelo Campos volverá a la titularidad luego de haber cumplido sus nueve fechas de suspensión y también, según lo ensayado el último viernes, tanto Christian Neira como Jeriel De Santis podrían ir desde el arranque. Asimismo, a modo de no arriesgarlo y darle un poco de descanso previo al siguiente duelo por Copa Libertadores ante Cerro Porteño, Kevin Serna no iría desde el arranque y Carlos Zambrano no fue parte de la delegación que viajó a Trujillo.

El once de Alianza Lima

Sin duda alguna, la mejor noticia en el cuadro íntimo es que ya no seguirá contando con la baja obligatoria de Ángelo Campos considerando que ya cumplió sus nueve fechas de suspensión y se alista para ir desde el arranque este sábado a partir de las 5:30 en el estadio Mansiche de Trujillo. Pero no sería la única variante, pues Carlos Zambrano no fue parte de la lista de viajeros y su lugar sería ocupado por Aldair Fuentes.

En el mediocampo, se mantendría lo visto ante Los Chankas y Fluminense con Rodríguez, Castillo y Cabellos, pero las principales novedades irían en la dupla de ataque pues hay amplias posibilidades de que Christian Neira y Jeriel De Santis sean la carta de ofensiva, aunque esto todavía no está del todo confirmado. Por su parte, Restrepo también buscará darle un poco de respiro y cuidado a Kevin Serna, pieza fundamental del equipo, previo al duelo ante Cerro Porteño, por lo que no iría desde el arranque y su reemplazo como carrilero por derecha sería Marco Huamán.

De esta manera, el once que bosqueja Alianza Lima es con Campos; Ramos, Garcés, Fuentes; Huamán, Rodríguez, Castillo, Cabellos, Freytes; Neira y De Santis o Waterman, quien también tiene chances de continuar en el once titular. Como se recuerda, Alianza Lima está necesitado de seguir sumando puntos y tratar de escalar lo máximo posible en la tabla de posiciones del Torneo Apertura considerando que se encuentra en el sexto lugar con quince unidades, siete menos que el líder Sporting Cristal.

Próximo gran reto

Tras jugar contra Carlos A. Mannucci, el itinerario de Alianza Lima es volver a la capital, entrenar el domingo y quedar concentrados en la Villa Íntima de Matute para poder enrumbarse a Paraguay el lunes por la mañana. De esta manera, los dirigidos por Alejandro Restrepo tomarán el chárter y entrenarán en el país guaraní el lunes por la tarde y martes por la mañana para quedar listo para el duelo ante Cerro Porteño pactado para el miércoles 10 de febrero a partir de las 5:00 pm en el estadio La Nueva Olla por la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

