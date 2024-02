No hay que alarmarse por los términos ni sonrojarse por una palabra fuerte. Los hechos hablan por sí solos, y hay que llamar a las cosas por lo que son. No debemos permitir que la violencia le gane la batalla al fútbol, y ni siquiera que se le plante cara a cara. ¿En qué quedó el discutido empadronamiento de barristas?

Resulta llamativo que, por ejemplo, las barras oficiales sean cada vez más organizadas y asistan religiosamente en cada fecha, pero no se sepa realmente quienes se infiltran para cometer actos delictivos. Porque perpetrar estos hechos resulta para ellos muy sencillo.

Aquí no se trata de cuestiones de camisetas, porque todos en su momento han tenido rabo de paja. Malos hinchas que rondan la delincuencia se han visto de Universitario, Alianza, Cristal, Boys y también de otros equipos. El tema es atacar de raíz este problema, porque ya no estamos para más llamados de paz e inteligencia. Aquí toca reconocer el problema y actuar para ganar la batalla. Lamentablemente esta clase de enfrentamiento se ha vuelto un pan de cada día. La policía no se da abasto o simplemente no hace su trabajo. Entonces, es momento de que los clubes asuman ese rol. Que se empadrone a todos los hinchas, que se discuta el papel que tiene la famosa ‘12′ en cada institución y se imite lo bueno que se hace en Europa.

¿O acaso creen que allá no existe mano dura? Hay múltiples casos de equipos europeos que han identificado a sus hinchas y los castigan por el hecho de cruzar la valla y meterse a la cancha para perseguir a un jugador y tomarse una foto. Ese punto, que para algunos puede resultar insignificante, supone una medida de riesgo y atentar contra la tranquilidad del protagonista, en este caso del futbolista. Allá se toman medidas drásticas, y clubes como Real Madrid, Valencia, Liverpool y Udinese en los últimos años han sancionado a los responsables de por vida. Es decir, nunca más han vuelto a pisar una cancha de fútbol. Una medida contundente para un acto que ni se compara a lo que hemos vivido en el Perú en los últimos días.

La pelota está en cancha de los clubes, que de una vez por todas deben unirse y tomar acciones drásticas. Ah, y la solución no está en dejar de ver fútbol, como sugirió un actor en sus redes en las últimas horas, ni tampoco lo propuesta por la presidenta Dina Boluarte, de poner nuevamente en tela de juicio el jugar la Liga 1 a puertas cerradas. Eso sería mirar el problema por encimita, y hacerse de la vista gorda. Eso no evitará los enfrenamientos en los alrededores del estadio ni mucho menos. Busquemos otra solución, y no la acción más populista.

