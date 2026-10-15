Atlético Grau podría sufrir una nueva baja para su próximo compromiso en la Liga 1. El equipo piurano visitará a Alianza Lima por la fecha 12 del Torneo Clausura, pero no tendría a toda su plantilla disponible. A la ausencia de Raúl Ruidíaz se sumaría la de Pablo Lavandeira, quien tendría un inconveniente de salud.

La información fue revelada en Hablemos de MAX. Según se explicó, el mediocampista no sería considerado por el entrenador Gerardo Ameli debido a un problema estomacal que le impediría estar en condiciones para afrontar el encuentro en Matute.

“Tengo entendido que Pablo Lavandeira no estará por un problema estomacal”, señaló la comunicadora al referirse a la posible ausencia del futbolista. De esta manera, el volante se convertiría en otra preocupación para el comando técnico del conjunto albo antes de visitar al cuadro blanquiazul.

La posible baja llega en un momento en el que Lavandeira no ha tenido mucha continuidad en el equipo piurano. En su último compromiso frente a Los Chankas, el futbolista disputó apenas 17 minutos, por lo que su presencia ante Alianza Lima todavía estaba por definirse.

¿Cuáles son los números de Pablo Lavandeira en Atlético Grau?

Desde su llegada a Atlético Grau, el mediocampista ha disputado nueve encuentros, en los que registra un gol y dos asistencias. Aunque todavía no se ha consolidado como titular indiscutible, su experiencia podría representar una alternativa importante para el equipo de Gerardo Ameli.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 17 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.