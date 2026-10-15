Atlético Grau tendrá una exigente prueba este sábado 17 de octubre, cuando visite a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. En la antesala del encuentro, Rafael Guarderas analizó el presente del conjunto blanquiazul y reconoció el nivel que viene mostrando durante la temporada.

El mediocampista del cuadro piurano destacó que enfrentar a un equipo grande siempre representa un desafío especial. Además, reconoció que Alianza Lima atraviesa un buen momento y que jugar en Matute será un factor importante para el conjunto dirigido por Pablo Guede.

“Sí, es una semana distinta, es una semana contra un equipo grande que se vive de otra manera. Sabemos el rival, el momento que está pasando Alianza Lima, que sabemos que es, si no, el mejor por el acumulado, uno de los mejores equipos del año y encima de local”, manifestó Guarderas.

De esta manera, el futbolista de Atlético Grau reconoció la campaña que viene realizando el equipo íntimo, que buscará aprovechar su condición de local para seguir sumando en el Torneo Clausura. Sin embargo, los ‘Albos’ también tienen sus propios objetivos y esperan dar pelea en un escenario complicado.

Guarderas señaló que el plantel piurano ha trabajado de buena manera durante la semana y confía en que puedan trasladar esa preparación al campo de juego. El volante dejó en claro que la intención será competir y buscar un resultado positivo ante uno de los rivales más exigentes del campeonato.

“Creo que hemos tenido una buena semana y ojalá que salga todo lo planeado para poder lograr el triunfo”, expresó el mediocampista, quien espera que Atlético Grau pueda mostrar su mejor versión en Matute.

Asimismo, el futbolista remarcó que el equipo siempre sale con la intención de conseguir los tres puntos, aunque también considera importante sumar si no logran llevarse la victoria. En una etapa decisiva del torneo, cada resultado puede ser clave para las aspiraciones del conjunto piurano.

“En verdad, esa es la idea, siempre se va con la idea de lograr un triunfo y si no, sumar, eso también nos ayudaría bastante”, agregó Guarderas, quien confía en que el trabajo realizado durante los entrenamientos pueda dar resultados frente a Alianza Lima.

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