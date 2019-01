Jefferson Farfán se ve jugando en Alianza Lima junto a Paolo Guerrero [VIDEO]

Jefferson Farfán ya se ve jugando en Alianza Lima junto a Paolo Guerrero. La 'Foquita', invitado del programa 'La Banca' de Jesús Alzamora, contó que ya piensa en su retiro pero antes quiere jugar el Mundial de Qatar 2022.

"Ya me veo jugando en Alianza Lima. Unos años más y me veo disfrutando junto a Paolo Guerrero. No sé a qué edad, pero será en un tiempo no muy lejano. Cuando el cuerpo me diga stop", dijo Jefferson Farfán.

"Voy a estar ligado al fútbol pero no sé si como DT con su pizarrita porque me estresaría mucho, pero otras cosas ligadas al fútbol seguro que sí", añadió el delantero de la Selección Peruana.

Jefferson Farfán dijo que el gol ante Nueva Zelanda fue el mejor gol de su vida. "Yo miraba que la gente tiraba el trago, otros llorando y yo gritaba enloquecido. Tenía una mochila muy pesada que quería sacarme", dijo.

"Ese gol lo tenía grabado en mi mente, yo pedí que lleven la camiseta de mi compadre ( Paolo Guerrero) porque sabía que la iba a clavar", contó.

La ' Foquita' dijo que todavía quiere jugar en Mundial más y que va a trabajar duro para llegar a Qatar 2022.

Jefferson Farfán: mira la entrevista completa aquí