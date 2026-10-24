El Estadio 25 de Noviembre será escenario de uno de los partidos más atractivos de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Alianza Lima visitará a CD Moquegua este domingo 25 de octubre, desde la 1:15 p. m., en un encuentro que puede ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del campeonato. Los blanquiazules buscarán seguir en carrera al título del torneo, mientras que los sureños escapar de la zona de descenso.

Alianza Lima llegará a este compromiso motivado luego de superar por 3-1 a Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva. El equipo dirigido por Pablo Guede consiguió una victoria importante en casa con goles de Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Jairo Vélez, lo que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Clausura. Ahora, el conjunto blanquiazul buscará trasladar ese buen momento y sumar tres puntos en calidad de visitante ante un rival que necesita reaccionar en el torneo.

El cuadro íntimo sabe que no puede dejar escapar puntos en esta recta final de la competición, especialmente cuando la disputa en la tabla acumulada y en el Clausura se mantiene bastante ajustada. Por ello, el encuentro ante CD Moquegua representa una prueba crucial para consolidar su racha de triunfos y sostener la presión en la parte alta. Sin embargo, el comando técnico de Guede afrontará este duelo con bajas sensibles en la columna vertebral del equipo debido a la lesión de Esteban Pavez y la reestructuración de su esquema en la zona defensiva.

CD Moquegua, por su parte, buscará hacerse fuerte en condición de local para salir de la parte baja y dar la sorpresa frente a uno de los candidatos al título. El conjunto moqueguano tiene la urgente necesidad de sumar de a tres en casa para alejarse de las posiciones de peligro y ganar confianza en el tramo decisivo de la temporada. Con el guardameta Carlos Grados como una de sus figuras de experiencia, encarará el desafío con la determinación de competir de igual a igual ante un club de mayor convocatoria.

El equipo moqueguano intentará aprovechar los pasajes del encuentro para generar peligro y dañar la estructura de los victorianos. Ante un rival que suele tomar la iniciativa del juego, la consigna de CD Moquegua será mantener un bloque defensivo ordenado y buscar dar la sorpresa en casa.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 25 de octubre desde las 13:15 horas y tendrá lugar en el Estadio 25 de noviembre de Moquegua.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz

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