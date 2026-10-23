El Estadio Monumental será escenario de uno de los partidos más atractivos de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Universitario de Deportes recibirá a Juan Pablo II este sábado 24 de octubre, desde las 8:30 p. m., en un encuentro que puede ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del campeonato. Los cremas buscarán hacer respetar su localía, mientras que el cuadro de Chongoyape intentará dar el golpe en Ate.

Universitario llegará a este compromiso motivado luego de golear por 4-1 a Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo. El equipo dirigido por Héctor Cúper consiguió una victoria importante que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Clausura. Ahora, el conjunto merengue buscará trasladar ese rendimiento a casa y sumar tres puntos ante un rival que también atraviesa un buen momento.

La ‘U’ sabe que no puede dejar escapar puntos en esta etapa del torneo, especialmente cuando varios equipos se mantienen cerca en la clasificación. Por ello, el encuentro ante Juan Pablo II representa una nueva oportunidad para consolidar su recuperación futbolística y seguir presionando en la lucha por el primer puesto. El comando técnico espera que el equipo mantenga la contundencia mostrada en su última presentación.

Juan Pablo II, por su parte, llegará a Lima después de vencer por 2-0 a Sport Boys. El conjunto de Chongoyape ha conseguido resultados importantes durante las últimas jornadas y se mantiene como uno de los equipos que busca dar pelea en la parte alta de la tabla. Además, sus actuaciones recientes le han permitido ganar confianza de cara a un desafío exigente frente a uno de los clubes más importantes del fútbol peruano.

El equipo norteño también buscará demostrar que puede competir ante rivales de mayor convocatoria y jerarquía. Con un plantel que ha sabido responder en momentos importantes, Juan Pablo II intentará aprovechar cualquier espacio que deje Universitario para generar peligro y llevarse un resultado positivo del Monumental. La consigna será mantener el orden defensivo y aprovechar sus oportunidades en ataque.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 4-1 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz

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