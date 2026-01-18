Descentralizado
Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO vía ESPN y Disney Plus: minuto a minuto gratis por internet
Alianza Lima vs. Colo Colo se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por una jornada más de la Serie Río de La Plata. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN (Disney Plus).
NO TE PIERDAS
¿En qué canales ver el partido entre Alianza Lima vs. Colo Colo?
El encuentro será transmitido en exclusiva para Sudamérica a través del plan Premium de Disney Plus. En Argentina, la señal estará disponible por ESPN Premium. No habrá transmisión por señal abierta en Perú, por lo que el streaming será la única alternativa para seguir el debut de los íntimos en este torneo. Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto por la web de Depor.