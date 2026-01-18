Descentralizado 

Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO vía ESPN y Disney Plus: minuto a minuto gratis por internet

Alianza Lima vs. Colo Colo se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por una jornada más de la Serie Río de La Plata. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN (Disney Plus).

Alianza Lima vs. Colo Colo se enfrentan por la Serie Río de La Plata. (Foto: Serie Río de La Plata / Colo Colo)
Alianza Lima vs. Colo Colo se enfrentan por la Serie Río de La Plata. (Foto: Serie Río de La Plata / Colo Colo)
Previa

¿En qué canales ver el partido entre Alianza Lima vs. Colo Colo?

El encuentro será transmitido en exclusiva para Sudamérica a través del plan Premium de Disney Plus. En Argentina, la señal estará disponible por ESPN Premium. No habrá transmisión por señal abierta en Perú, por lo que el streaming será la única alternativa para seguir el debut de los íntimos en este torneo. Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto por la web de Depor.

Previa

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo?

El amistoso entre Alianza Lima vs. Colo Colo se jugará este domingo 18 de enero. El partido comenzará a las 7:00 p.m. (hora peruana) y a las 9:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. En Colombia y Ecuador también se iniciará a las 7:00 p.m.

Previa

El Estadio Parque Federico Viera será el escenario principal para el partido entre Alianza Lima y Colo Colo.

Previa

Alianza Lima y Colo Colo se enfrentan en una jornada más de la Serie Río de La Plata.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima y Colo Colo.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas