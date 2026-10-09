La llegada de Fabián Bustos a Universitario de Deportes abrió una nueva etapa para el conjunto crema y también una oportunidad para los futbolistas que no tuvieron continuidad en el proceso anterior. Uno de ellos es Bryan Reyna, quien espera ganarse un lugar en el equipo y demostrar sus condiciones bajo la dirección del estratega argentino.

En ese contexto, se conoció la opinión que tiene Bustos sobre el atacante nacional. Según información difundida en Pepas de la PM, el entrenador valora sus características futbolísticas y considera que su perfil encaja con lo que busca para potenciar el ataque merengue.

“Hay muy buena valoración de parte de Fabián Bustos sobre Bryan Reyna. Es un jugador que le gusta, de su paladar futbolístico”, señalaron en el mencionado espacio, dando cuenta de la buena impresión que tiene el técnico sobre el extremo.

La situación de Reyna contrasta con lo vivido durante la etapa de Héctor Cúper, en la que tuvo escasa participación pese a llegar procedente de Belgrano de Argentina con la expectativa de sumar minutos. Tras la derrota ante Deportivo Garcilaso, el futbolista incluso dejó notar su incomodidad por la falta de oportunidades.

Ahora, con Bustos al mando, el panorama podría cambiar. El entrenador conoce las características del atacante y podría darle mayor protagonismo en el esquema ofensivo de Universitario, aunque la decisión dependerá de su rendimiento y de las necesidades del equipo.

Por lo pronto, Reyna quedó concentrado para el encuentro ante FBC Melgar, por lo que existe expectativa por conocer si tendrá minutos en esta nueva etapa. El extremo deberá aprovechar las oportunidades que se le presenten para convencer al comando técnico y convertirse en una alternativa importante para el cuadro crema.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Melgar?

Universitario vs. Melgar se enfrentan este sábado 10 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental, está programado para las 7:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Universitario vs. Melgar?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Melgar, esta estará a cargo de Liga 1 Max para todo el Perú, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de L1 Max. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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