La Selección Peruana femenina consiguió una importante victoria por 2-1 ante Filipinas en el amistoso internacional disputado en el Complejo Deportivo de la Videna, en Chincha. Tras el encuentro, Raquel Bilcape expresó su felicidad por el resultado y destacó el esfuerzo colectivo que permitió a la Bicolor quedarse con el triunfo.

“Orgullosa, feliz por todas las chicas, por todo el esfuerzo de cada una. Este es un partido de todas, del club, para la federación también, para aquellas chicas que no están convocadas también. Es parte de este esfuerzo que es de cada una de nosotras”, manifestó la futbolista.

La delantera, que también viene destacando como goleadora de Melgar, se refirió a sus sensaciones al representar al país y a la satisfacción que le genera seguir aportando con goles. Bilcape reconoció que marcar con la selección tiene un significado especial por lo que representa vestir la camiseta nacional.

“Con el club, feliz de estar ahí metiendo goles; con la selección, mucho más porque estoy representando a mi país mismo. Y bueno, a seguir dando más goles a mi selección y sumar puntos a mi personal”, señaló.

Asimismo, la atacante habló sobre el trabajo que viene realizando durante el microciclo de la selección peruana bajo la dirección técnica de Antonio Spinelli. La futbolista reconoció que ha mejorado en distintos aspectos y remarcó que el objetivo es continuar creciendo para aportar cada vez más al equipo.

“El profe siempre me pide que mejore más y eso es lo que tengo que hacer, mejorar y mejorar”, comentó Bilcape al referirse a las indicaciones que recibe del entrenador argentino.

Por otro lado, la delantera analizó el rendimiento del equipo durante el primer tiempo del amistoso ante Filipinas. Si bien reconoció que a la Bicolor le costó encontrar comodidad con el balón, destacó la capacidad del grupo para seguir trabajando y mostrar una mejor versión durante el complemento.

“Si bien en el primer tiempo no hemos estado en buenos términos, quizás por el calor o porque hay chicas que también no hemos estado dentro, siempre hay para mejorar durante todos esos minutos y podemos dar en el segundo tiempo lo que nosotros podemos hacer”, sostuvo.

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