La Selección Peruana viene atravesando por un nuevo proceso con miras a las Eliminatorias 2030, lo cual ha llevado a Mano Menezes a apostar por futbolistas que, si bien en el pasado ya habían sido convocados, el presente que tienen en sus clubes les ha permitido tener una nueva oportunidad en la Videna. Ese es el caso de Luis Iberico, quien a lo largo de la temporada ha tenido un importante crecimiento con Sporting Cristal y ha sido clave para que sigan en la pelea por el Torneo Clausura.

Con 11 goles en 26 partidos disputados, Luis Iberico es el goleador del conjunto rimense en la presente campaña y precisamente eso fue lo que le valió para ser tomado en cuenta por Mano Menezes. El mismo entrenador brasileño explicó que está buscando nuevas piezas ofensivas en esta última convocatoria, esperando que puedan mostrarse contra Bolivia en el amistoso de este viernes.

“Creo que estaba bien, estaba haciendo bien las cosas en el club y creo que por eso te llaman a la selección. Estoy contento, con confianza y espero poder tener minutos”, apuntó Iberico en una reciente entrevista con Bicolor+, mostrándose satisfecho por lo que viene haciendo en Sporting Cristal y esperando replicarlo en la Selección Peruana.

Luis Iberico tiene 11 goles con Sporting Cristal en la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)

Al recordar su pasado en la ‘Blanquirroja’, el futbolista de 28 años mencionó las veces en las que formó parte de las categorías juveniles e incluso cuando campeonó en el Sudamericano Sub-15 siendo el goleador del torneo. “He podido jugar en la mayoría de categorías, Sub-15, Sub-17 y Sub-20, en algún momento hemos campeonado siendo goleador y es un pasado muy bonito”, añadió.

Luis Iberico es consciente que la falta de triunfos es un tema que la Selección Peruana debe resolver cuanto antes, pues si bien este es un nuevo proceso, siempre es mejor trabajar con victorias como respaldo y no con un cúmulo de malos resultados que solo generan desconfianza en el proyecto liderado por Mano Menezes.

“Que la hinchada nos acompañe, sabemos que es un nuevo proceso, hay caras nuevas con gente de jerarquía. Que tengan esa confianza en nosotros que buscamos nuevos objetivos”, precisó el delantero de Sporting Cristal. Queda en Mano confirmar si Iberico tendrá minutos como pieza de recambios contra Bolivia o sorprende alineándolo de titular.

Luis Iberico jugó en las categorías juveniles de la Selección Peruana. (Foto: USI)

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria. Este compromiso marcará el regreso de la ‘Bicolor’ a jugar en territorio nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

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