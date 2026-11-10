Erick Noriega atraviesa una etapa importante en su carrera y también empieza a asumir un papel cada vez más relevante en la Selección Peruana. El futbolista de Gremio se siente con mayor responsabilidad dentro del grupo y, en una entrevista con Bicolor+, habló sobre lo que significa convertirse en uno de los referentes de la nueva generación de la ‘Blanquirroja’. De cara al amistoso frente a Bolivia, el volante –aunque Mano Menezes lo convocó como defensor– dejó en claro que quiere seguir aportando desde su experiencia y respaldando a sus compañeros.

“Yo vengo intentando dar lo mejor en la selección, siempre apoyando a mis compañeros, desde la primera vez que vine aquí me apoyaron un montón. Lo que estoy aprendiendo y lo que aprendí siempre intento dentro del campo. Me gusta sentirme como un líder dentro del campo, estoy bastante contento”, expresó. Sus palabras reflejan cómo ha ido ganando confianza en el equipo nacional y cómo busca transmitir a los más jóvenes todo lo que ha aprendido desde sus primeras convocatorias.

Ese crecimiento también responde a la experiencia que viene acumulando en el fútbol internacional. Erick Noriega ha compartido vestuario con futbolistas de mayor recorrido y ahora busca convertirse en una pieza de apoyo para quienes recién empiezan a integrarse al plantel. No se trata necesariamente de llevar la cinta de capitán, sino de asumir responsabilidades dentro del campo y ayudar a fortalecer el grupo.

El mediocampista también sabe que la Selección Peruana necesita resultados que devuelvan la ilusión a los hinchas. En ese sentido, reconoció que conseguir una victoria en el próximo compromiso será importante, especialmente por tratarse de un encuentro en casa. “Como lo dije cuando llegué, la victoria da felicidad y creo que la estamos necesitando muchísimo, queremos darle una alegría al pueblo peruano también y más en nuestra casa, así que esta semana nos vamos a preparar muy bien para darles esa alegría”, señaló.

Erick Noriega registra 13 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Noriega tampoco fue ajeno a los resultados que consiguió la ‘Bicolor’ en sus últimos amistosos. El futbolista considera que hubo encuentros en los que el equipo pudo obtener mejores marcadores, aunque entiende que forman parte de una etapa de aprendizaje. “Siento que tuvimos partidos en los que hubiéramos podido tener un mejor resultado, pero es parte del proceso, parte del aprendizaje, y ahora a pensar en el partido contra Bolivia que es lo más importante”, agregó.

En cuanto a su presente en Brasil, el ‘Samurái’ llega con continuidad en Gremio y después de una exigente temporada en la que ha alternado funciones en el mediocampo y la defensa. Sin embargo, su equipo atraviesa una situación complicada en el Brasileirao: se encuentra en zona de descenso, ubicado en el puesto 18 con 37 puntos tras 34 partidos. Un panorama que contrasta con su campaña en la Copa de Brasil, donde acaban de conseguir la clasificación a la final tras eliminar a Atlético Mineiro y ahora enfrentarán a Palmeiras.

De hecho, Noriega fue titular en los dos encuentros de semifinales ante Atlético Mineiro. Gremio ganó por 2-0 en la ida y empató 1-1 en la vuelta, resultado que le permitió avanzar a la definición. En el partido disputado el 7 de noviembre, el peruano participó en la jugada del gol de Carlos Vinícius con un centro que terminó en el empate. Así, llega a la convocatoria con ritmo de competencia y después de una clasificación importante para el club de Porto Alegre.

Ahora, el objetivo del volante está puesto en la ‘Bicolor’, esperando por fin darle una alegría al pueblo peruano frente a Bolivia. El exjugador de Alianza Lima espera trasladar al equipo nacional la confianza que ha ganado en Brasil y aportar desde ese liderazgo que busca ejercer dentro del campo, en un partido en el que la selección necesita reencontrarse con la victoria ante su gente.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta diciembre del 2028. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria. Este compromiso marcará el regreso de la ‘Bicolor’ a jugar en territorio nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

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