Alianza Lima es, hasta el cierre de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1, el más firme candidato para ganarlo, a solo cuatro jornadas para el final del mismo. Según el fixture, los blanquiazules cerrarán su participación y posible coronación en condición de visita ante FC Cajamarca.

Si bien todo hacía indicar que el duelo se jugaba de manera regular en el estadio Héroes de San Ramón, existió el pedido formal por parte del club recién ascendido a la organización del campeonato para modificar su localía en este juego.

La intención de FC Cajamarca era jugar en el Estadio Nacional de Lima o, en su defecto, en el Estadio Mansiche de Trujillo. Esto, seguramente, motivado por la interesante taquilla que podría ganar ante uno de los equipos más populares del país. El recinto cajamarquino tiene apenas un aforo permitido de poco menos de ocho mil espectadores.

Al respecto, ya se pronunció la Liga 1 y, según información del periodista Gerson Cuba, el pedido fue desestimado por un tema de ubicación geográfica.

“Liga 1 le niega a FC Cajamarca el cambio de sede solicitado. El club tenía previsto jugar algunos partidos incluido el duelo ante Alianza Lima en el Mansiche o incluso en el Estadio Nacional, pero la organización lo descartó. ¿La razón? Al pertenecer a la zona geográfica de Sierra Norte, no se contempla que puedan ejercer localía en ciudades como Trujillo o Lima. Por ello, deberán optar por Cajabamba o algún estadio dentro de Cajamarca", indicó en sus canales oficiales.

Solo hace unas semanas, los blanquiazules jugaron ante Atlético Grau en Trujillo. (Foto: Alianza Lima)

Cabe mencionar que este importante encuentro entre FC Cajamarca y Alianza Lima se jugaría entre el 29 y 31 de mayo, aún a la espera de confirmación oficial.

Por el momento, Alianza Lima es el único líder del Torneo Apertura con 32 puntos, seguido de Los Chankas con 29 y Cienciano con 26 unidades. En solo tres jornadas, los blanquiazules recibirán al club de Andahuaylas en un duelo determinante.

¿Qué partidos le restan a Alianza Lima?

Alianza Lima vs. Sporting Cristal (Matute)

Cienciano vs. Alianza Lima (Cusco)

Alianza Lima vs. Los Chankas (Matute)

FC Cajamarca vs. Alianza Lima (Cajamarca)

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