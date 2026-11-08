El empate en los descuentos frente a ADT en Tarma dejó un sabor sumamente amargo en tienda rimense, complicando su camino hacia el título del Torneo Clausura. Tras el retorno de la delegación a la capital, Julio César Uribe, director general de Sporting Cristal, tomó la palabra para analizar este duro tropiezo en la penúltima jornada. Pese a la frustración por dejar escapar dos puntos de oro sobre la hora, el directivo sostuvo que el plantel mantiene intactas sus opciones de pelear hasta el final.

El conjunto bajopontino igualó uno a uno en el estadio Unión Tarma por la decimosexta fecha del certamen. Hernán Barcos adelantó a la visita antes del descanso, pero Horacio Benincasa decretó la paridad definitiva a los 93 minutos, lo que generó un descontento masivo por un duelo en donde más que ganar un punto, se perdieron 2.

En su arribo a Lima, el histórico referente celeste no ocultó la desazón que se vive en la interna, aunque valoró la entrega mostrada en la altura. “Todavía hay chances, estamos obviamente con mucho malestar pero siempre reconociendo el gran esfuerzo del grupo, se buscó lo que se necesitaba y no se pudo alcanzar”, indicó.

Sporting Cristal y ADT empataron por 1-1 en Tarma, por el Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)

Asimismo, el directivo destacó el respaldo de los aficionados que viajaron para alentar al equipo y miró con optimismo el duelo final ante Cienciano. “Todavía nos queda una final, estamos muy agradecidos al apoyo del hincha que terminado el partido había un grupo que nos expresó su apoyo y eso nos gratifica”, agregó ante la prensa.

En esa misma línea, el directivo remarcó que esa muestra de aliento los obliga a redoblar esfuerzos esperando un tropiezo de sus rivales directos. “Eso nos compromete más aún. Ojalá los resultados se den en la última fecha. Ojalá en el último partido podamos decir que lo logramos juntos”, manifestó con ilusión sobre la definición.

Respecto al ánimo del vestuario tras perder la ventaja en el epílogo, Uribe apeló a la jerarquía del plantel para reponerse rápido. “Todos estamos golpeados, incómodos, estamos enojados pero hay que saber canalizar esa amargura y transformarla en fortaleza, somos profesionales”, expresó.

Catriel Cabellos protagonizó jugada peligrosa que derivó en tiro libre y gol de ADT. (Foto: Sporting Cristal)

Respaldó a Catriel Cabellos

El empate local llegó tras un tiro libre en los descuentos originado por una falta de Catriel Cabellos —quien había ingresado a los 72 minutos— sobre Aylton Mazzo. Consultado por esta acción puntual del mediocampista, el directivo evitó señalar culpables individuales y blindó al joven futbolista frente a los cuestionamientos tras el partido.

Para cerrar su intervención, el representante rimense dejó una reflexión grupal sobre cómo asumen los aciertos y errores dentro de la institución bajopontina. “Cuando ganamos, ganamos todos; cuando las cosas no se dan, las asumimos todos. Se comparte la alegría o la tristeza”, sentenció.

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