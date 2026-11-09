Cuando parecía que Universitario de Deportes tenía todo servido para ganar en casa y colocarse como líder del Torneo Clausura para tener la primera opción en la última jornada, CD Moquegua le cambió los planes y terminó yéndose del Estadio Monumental con un 2-2 muy disputado. Fabián Bustos, entrenador de los cremas, analizó lo sucedido en conferencia de prensa y dejó en claro que, si bien no hicieron un buen partido, fueron superiores y tuvieron los méritos para quedarse con los tres puntos.

Para Fabián Bustos, a su equipo le faltó más calma y seguridad en los últimos metros, pues pese a que lograron llegar con peligrosidad al arco protegido por Carlos Grados, la desesperación y las ansias por ganar terminaron por nublarlos al momento de decidir. Eso sí, valoró el hecho de estar, por lo menos, clasificados a las semifinales.

“Dominamos el juego, superamos el rival, vinieron a hacer su trabajo, nos pusimos dos veces arriba y sí nos faltó manejar situaciones. Yo miro todo lo que tenemos que hacer e hicimos. Hasta ahora lo que hicimos, llegamos, y lo más importante es el objetivo máximo. Ya estamos en una semifinal”, apuntó.

En esa misma línea, Bustos aseguró que el plantel está fuerte y enfocado en el objetivo del tetracampeonato. “Cuando llegamos estábamos un punto arriba. Merecimos ganar, pero jugamos mal. Debimos definirlo antes. Estamos en un momento que nos convierten muy fácil, cosa que no pasaba, pero el equipo está fuerte”, agregó.

Fabián Bustos está viviendo su segunda etapa en Universitario. (Foto: GEC)

Independientemente de que las matemáticas digan que deben esperar otros resultados para saber si les alcanzará con ganar en la última fecha para llevarse el Torneo Clausura, el argentino se mostró tranquilo con la fortaleza de su plantel y su capacidad para hacerle frente a este tipo de circunstancias. Asimismo, pese a la fragilidad defensiva que han evidenciado en las últimas fechas, cree que Universitario está en capacidad de compartirle a cualquiera.

“Antes, cuando llegamos, dicho por ustedes, no podía competir. Hoy competimos a cualquiera y tenemos una semifinal asegurada y también tenemos la chance de ser el ganador del Clausura. Hay que jugar los partidos. El equipo sabe cómo jugar este tipo de partidos. Hemos ganado partidos apretados que nos costó también, pero era un equipo que estábamos fuerte defensivamente. Tenemos que mejorar en eso”, acotó.

Finalmente, Fabián Bustos explicó la decisión de meter a Bryan Reyna a jugar como carrilero por izquierda en lugar de César Inga. “Pusimos un ofensivo para tratar de abrirlos porque notábamos que por el lado izquierdo podíamos hacer diferencias y pasar a ganar el partido. Si hubiéramos ido ganando, quizás entraba (Jorge) Gutiérrez porque es un jugador más de equilibrio”, aseveró.

En la última fecha los de Ate visitarán a Sport Huancayo y, aunque ganen, tendrán que esperar un tropiezo de Sporting Cristal ante Cienciano para quedarse con el segundo certamen de la temporada. Eso sí, como bien dice Bustos, por el momento ya aseguraron su presencia en las semifinales de los play-offs de la Liga 1, mientras que Alianza Lima esperará a su rival en la final después de haber ganado el Apertura y quedado entre los dos primeros del acumulado.

Universitario volvió a dejar puntos en el camino tras no poder ganar en casa. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre con el horario pendiente de confirmación y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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