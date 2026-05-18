Los Chankas alcanzaron un vital triunfo el último fin de semana ante CD Moquegua, que los mantiene en la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1, pero todo se definirá cuando se enfrente el próximo sábado a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Este será válido por la penúltima fecha del campeonato.

Al respecto, el delantero Marlon Torres destacó la importancia del partido que puede devolverles el primer lugar del torneo. Incluso, se animó a calificar el choque como una “guerra”.

“Prácticamente era una obligación (ganar) porque si no sumábamos prácticamente ya estaba todo perdido. Ahora falta ir a Lima allá será una guerra contra Alianza. En Lima iremos con todo. Tienen un gran equipo, muy buenas individualidades, pero nosotros también somos buen equipo, todos vamos al mismo lado y yo estoy confiado en que vamos a hacerle pelea a Alianza”, dijo en declaraciones a la prensa

“Creo que a todo jugador le gusta esta clase de partidos, a estadio lleno, contra un gran club. Lo que nos estamos jugando también, entonces eso es muy importante y creo que va a ser un gran espectáculo. A los hinchas que confíen en este equipo porque lo vamos a dar todo en Lima”, añadió del delantero cafetero.

Por otro lado, se refirió al triunfo por la mínima diferencia ante CD Moquegua y la dificultad que se les presentó en un partido que terminaron con un hombre de menos por la expulsión de Carlos Pimienta sobre el final del juego.

“Fue un partido muy importante contra un gran equipo, muy ordenado. Por ahí que no podíamos encontrar ese último pase pero gracias a Dios se nos dio el gol. Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí porque Alianza sumó de a tres”, declaró Torres.

Oshiro Takeuchi anotó el gol del triunfo ante CD Moquegua. (Foto: Los Chankas)

El partido entre Alianza Lima y Los Chankas se jugará el próximo sábado 23 de mayo desde las 8:30 p.m. en el estadio Alejandor Villanueva de Matute. Aún no se confirma a la terna arbitral del encuentro.

Cabe precisar que, de ganar, los blanquiazules se coronarían campeones del Torneo Apertura, a falta de una fecha. En caso de empate o triunfo de Los Chankas, todo se define en la jornada final.

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