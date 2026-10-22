Después de su última victoria por 3-1 sobre Atlético Grau, las expectativas en Alianza Lima empezaron a crecer en esta recta final del campeonato, pues con 22 puntos quedaron a tres unidades de la punta del Torneo Clausura y con un campeonato tan apretado, todo puede suceder a falta de cinco fechas. Sin embargo, a poco de afrontar un partido clave fuera de casa, Pablo Guede tendrá que lidiar con dos sensibles bajas.

La más sensible de estas ausencias es la de Esteban Pavez, quien padece de un desgarro miofascial del bíceps femoral derecho, lesión que lo tendrá fuera de las canchas por casi dos semanas. En ese sentido, el chileno no podrá ser considerado para el cruce de este domingo frente al CD Moquegua.

No solo eso, pues el diagnostico indica que es improbable que llegue bien para el siguiente compromiso, por lo que también quedó descartado para el choque crucial contra Sporting Cristal. De esta manera, Pablo Guede tendrá que apostar por las variantes que tiene a la mano para recomponer su esquema titular.

Esteban Pavez llegó a Alianza Lima tras su paso por Colo Colo. (Foto: Alianza Lima)

De primeras, todo hace indicar que Jesús Castillo será el elegido para cubrir la zona de Esteban Pavez ante el CD Moquegua y se perfila como titular en el Estadio 25 de Noviembre. Dependiendo de su respuesta, es posible que el futbolista de 30 años también vuelva a repetir titularidad contra los rimenses.

Otra variante es la de Alessandro Burlamaqui, quien en el último tiempo ha tenido poca continuidad en Alianza Lima y podría costarle el ritmo si arranca como inicialista. Todo dependerá de Guede, pues la última vez que lo usó fue en el clásico ante Universitario, aunque en una posición más adelantada en la volante.

La segunda baja confirmada en tienda íntima es la de Mateo Antoni. El zaguero no pudo terminar el último encuentro frente a Atlético Grau y tuvo que ser sustituido por Gianfranco Chávez a los 54′. El uruguayo presenta una molestia en su rodilla derecha y su recuperación para este fin de semana es casi imposible, por lo que esperarán a ver cómo evoluciona hasta antes del jueves 29, día del duelo con Sporting Cristal.

Precisamente Chávez es el llamado a suplir la baja de Antoni, considerando que Nicolás Díaz, quien también juega en esa posición, viene falto de ritmo y el pasado fin de semana, si bien salió en lista, quedó descartado de último momento por un mareo producto del problema que aqueja en el oído. Estos días que quedan serán claves para que Pablo Guede toma una decisión final sobre la alineación titular que parará el domingo.

Mateo Antoni está a préstamo en Alianza Lima proveniente de Argentinos Juniors. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 25 de octubre desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio 25 de Noviembre.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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