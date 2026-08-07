A pocos días del enfrentamiento entre Sport Boys y Alianza Lima por el Torneo Clausura, Carlos Desio habló sobre el papel que tendrá Carlos Zambrano frente al club donde militó hasta la temporada pasada. El estratega argentino dejó claro que el defensor sabe separar lo profesional de lo emocional.
El técnico rosado aseguró que Zambrano conoce perfectamente cómo afrontar este tipo de partidos y descartó que exista algún conflicto interno por enfrentar a su exequipo. “Él sabe cómo manejar estas situaciones. Es un profesional y entiende perfectamente lo que significa defender esta camiseta”, señaló.
Desio también destacó el liderazgo que viene mostrando el defensor desde su llegada al cuadro chalaco. Según explicó, su experiencia ha sido determinante para consolidar la línea defensiva y transmitir tranquilidad al resto del plantel.
“Nos da seguridad en la parte de jerarquía, sabe manejar los tiempos y hablar cuando corresponde”, comentó el entrenador, quien considera a Zambrano una pieza clave en el buen inicio de Sport Boys durante el Torneo Clausura.
El estratega recordó además que una de las primeras conversaciones que sostuvo con el defensor estuvo relacionada con el control emocional dentro del campo. Su objetivo era evitar expulsiones y mantener al zaguero enfocado exclusivamente en el juego.
Sport Boys llegará al compromiso atravesando un buen momento futbolístico y con la intención de prolongar su racha positiva. El cuadro rosado busca mantener su buen registro, luego de conseguir dos victorias en lo que va del Torneo Clausura, y dar el batacazo de la fecha.
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