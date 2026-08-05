El encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys se perfila como uno de los más atractivos de la fecha 4 del Torneo Clausura, además del cruce entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal. El Estadio Nacional pinta para ser una fiesta este sábado 8 de agosto, cuando los rosados reciban el los íntimos en un clásico moderno de pronóstico reservado, independientemente de que los dirigidos por Pablo Guede tengan mejores armas en su plantel y partan con un marcado favoritismo.

En la previa de este importante cruce, Carlos Desio, director técnico de la ‘Misilera’, conversó con Exitosa Deportes y respondió a los elogios recibidos por Pablo Guede, quien valoró el buen momento que está atravesando el equipo rosado en este arranque del Torneo Clausura. En esa misma línea, Desio no dudó en también destacar las virtudes del estratega aliancista.

“Agradecer a Pablo Guede por sus palabras. También considero que es un gran entrenador. Tiene una trayectoria muy importante, salió campeón en un club que necesitaba salir campeón. Agarró un fierro caliente y lo transformó en un equipo con mucho potencial y en un equipo a temer”, apuntó.

En su análisis futbolístico, el entrenador de 53 años hizo hincapié en la propuesta ofensiva de Alianza Lima, dejando en claro que, si bien sus delanteros están respondiendo positivamente en cuanto a goles, esa vocación en ataque supone dejar espacios en el fondo. Precisamente ahí es donde los del Callao apuntan para intentar generar peligro en el arco íntimo.

“Si le están metiendo goles a Alianza es porque ese equipo siempre está buscando el arco contrario y, por ahí, esas transiciones les pueden doler, como nos pasó a nosotros. Mis equipos también son mucho de pensar en el arco contrario”, agregó.

“Alianza emplea una táctica que mete a muchos jugadores por el medio. Sale con los dos centrales y pone a (Fernando) Gaibor y (Esteban) Pavez como doble volante, abriéndose por un costado u otro; tiene laterales muy abiertos y por el medio flotan (Eryc) Castillo y (Jairo) Vélez. Realmente tienen muy bien sincronizados sus movimientos”, acotó, desmenuzando la idea de juego de los victorianos.

Alianza Lima venció por 1-0 a Sport Boys en el Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images)

En cuanto a la idea que tiene de lo que va a proponer su equipo, Desio dejó en claro que, si bien es consciente del rival que tendrá enfrente, eso no supone que saldrá a especular desde el arranque. “La idea siempre es tener una mixtura en el juego. No podemos ir a defendernos. A mí no me gusta darle la pelota al rival y solamente defenderme, porque lo único que vas a buscar es un empate”, argumentó.

Finalmente, el entrenador argentino no quiso que las virtudes que tiene Alianza Lima sean un limitante para lo que puedan ofrecer sus futbolistas dentro del terreno de juego. “Nosotros necesitamos no pensar en eso y asumir que es un rival más, al que tenemos que jugarle mejor, siendo superiores en casi todas las facetas y, sobre todo, en los duelos”, aseveró.

Carlos Desio llegó al banquillo de Sport Boys tras su paso por Cienciano. (Foto: AFP)

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Sport Boys?

Este sábado 8 de agosto desde las 8:00 p.m., Alianza Lima vs. Sport Boys se verán las caras por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nacional, se jugará dos horas más tarde en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sport Boys?

L1 MAX (antes conocido como Liga 1 MAX) es el canal que cuenta con los derechos para transmitir el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. Este canal se podrá ver por cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro tv, Best Cable o WIN TV, así como las opciones digitales vía L1 MAX, DGO, Claro Video o Movistar TV App.

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