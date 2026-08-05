Roberto Mosquera habló sobre los rumores que vinculan a Rodrigo Ureña con Sporting Cristal. El técnico celeste no se guardó nada y sostuvo, en una entrevista con L1 Radio, que esta versión surgió a raíz de personas que lanzan informaciones en busca de ‘likes’ en redes sociales. “Puede pasar cualquier cosa. La gente por un ‘like’ pone lo que sea. No hemos ido por ese lado, el de Ureña, que es un tremendo jugador”, sostuvo.
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¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?
Luego de vencer por 2-0 a Juan Pablo II College, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el viernes 7 de agosto desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.
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