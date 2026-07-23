Ya no hay dudas sobre el escenario. La Liga 1 confirmó que el partido entre Sport Boys y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Nacional, dejando atrás las especulaciones sobre la sede que albergaría uno de los encuentros más esperados de la jornada.

De acuerdo con la programación oficial, el compromiso se jugará el sábado 8 de agosto a las 8:00 p.m., en el coloso de José Díaz. La decisión permitirá que el cuadro rosado reciba a uno de los clubes con mayor convocatoria del país en un recinto con mayor capacidad.

La confirmación llegó a través de la actualización publicada por la Liga 1, donde se ratificó el cambio de escenario para este compromiso. De esta manera, Sport Boys dejará de ejercer su localía en el estadio Miguel Grau del Callao para trasladarse al Nacional.

El encuentro enfrentará a dos equipos que aspiran a pelear en la parte alta de la tabla del Clausura. Alianza Lima buscará seguir sumando puntos para mantenerse en la lucha por el campeonato, mientras que Sport Boys intentará hacerse fuerte en condición de local ante uno de los candidatos al título.

Alianza Lima llegará a este partido luego de enfrentar a Sport Huancayo, Comerciantes Unidos y Alianza Atlético. Por su parte, Sport Boys se medirá ante Los Chankas y, en las otras dos fechas, enfrentará a ADT y Atlético Grau.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Tras la victoria ante Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Clausura, Alianza Lima volverá a jugar este domingo 26 de julio frente a Comerciantes Unidos. El partido se disputará en el estadio Juan Maldonado Gamarra desde las 3:30 p.m.

¿En qué canales se puede ver el partido de Alianza Lima?

El encuentro entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos podrá ser visto en vivo a través de L1 MAX y DIRECTV, señales que cuentan con los derechos de transmisión de la Liga 1.





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