En el Estadio Nacional, este fin de semana tendremos uno de los partidos más atractivos de la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: Alianza Lima visitará a Sport Boys. En la siguiente nota conocerás cómo llegan ambos equipos a este enfrentamiento, los horarios, la programación oficial y los canales que lo transmitirán, tanto por cableoperadoras como por sus servicios de streaming.

Alianza Lima afrontará este encuentro después de una importante victoria por 3-1 sobre Alianza Atlético, donde Eryc Castillo volvió a erigirse como la figura de los íntimos con un doblete –el otro tanto lo anotó Jairo Vélez–. Pese al descuento anotado por José Ingratti, los blanquiazules no dejaron de ser superiores y consolidaron su triunfo sin atenuantes.

Pablo Guede, en una reciente entrevista con Al Límite, programa de L1 MAX, habló sobre el presente de su equipo y cómo viene gestionando las cargas de sus mejores jugadores para que lleguen a tope a la recta final del campeonato, pese a que recién está empezando el Torneo Clausura. Para citar un ejemplo, habló sobre cómo tomó Paolo Guerrero su salida en el segundo tiempo frente a los de Sullana.

“El equipo está por encima de las individualidades. Yo veo disfrutando a Guerrero, porque sino no sale enojado porque él quería seguir jugando. Había tenido un golpe en la rodilla y le dije que me lo iba a agradecer la semana siguiente. Tiene una gran personalidad, es un crack a la edad que tiene, cuenta con humildad y trabaja para el equipo”, apuntó.

En cuanto a su objetivo de salir campeón nacional a fin de año, valoró el esfuerzo que muestran sus dirigidos en cada entrenamiento y en cada partido, algo que lo motiva y contagia para conseguir el objetivo a fin de año. Remarcó que para eso lo trajeron y trabajará para que así sea, apoyándose en un grupo de futbolistas que no se dan por vencido pese a las adversidades.

“Yo vine acá por algo muy claro que es salir campeón y ver estos chicos lo que se matan entrenando, que no bajan los brazos. El día a día es maravilloso, pero entrenar a este grupo de futbolistas me llena de orgullo”, agregó.

Sport Boys, por su parte, llega a este compromiso después de haber vencido por 1-0 a Atlético Grau en condición de visitante, un resultado que los puso a punto para enfrentar a Alianza Lima con mejores sensaciones. Si bien en el papel los de Guede son los favoritos, este tipo de clásicos se juegan de manera diferente y no siempre pesa quién llega mejor.

“Era un partido importante, tanto en el acumulado como en el Clausura nos pone en una mejor situación. Fue un partido luchado, hicimos un gran gol tras una buena jugada. Estamos contentos para seguir en este camino y disfrutar esta victoria”, sostuvo Luciano Nequecaur, delantero de Sport Boys, al ser consultado sobre el triunfo frente a Atlético Grau.

Alianza Lima vs. Sport Boys: fecha y horarios

Este sábado 8 de agosto desde las 8:00 p.m., Alianza Lima vs. Sport Boys se verán las caras por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nacional, se jugará dos horas más tarde en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y siete horas más en España.

Alianza Lima vs. Sport Boys: canales de TV

L1 MAX (antes conocido como Liga 1 MAX) es el canal que cuenta con los derechos para transmitir el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. Este canal se podrá ver por cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro tv, Best Cable o WIN TV, así como las opciones digitales vía L1 MAX, DGO, Claro Video o Movistar TV App.

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