El fútbol siempre da revanchas, y Jesús Barco tuvo la suya en el primer partido de la Liga 1 2023, algo que bien podría augurarle un excelente año. No tuvo protagonismo en 2022, donde apenas jugó 13 partidos con Sport Boys, pero hoy está con la moral al tope luego de su gol contra Unión Comercio, que selló el camino de la remontada por 2-1. Su motivación, de hecho, no puede ser mejor a puertas de visitar este domingo a Alianza Lima en Matute, donde sabe que la presión de las tribunas no será ajena, con un estadio que estará repleto al 100%. Depor charló con él, vía zoom, y nos demostró que ya tiene ‘cara de partido’. Por otro lado, también habló sobre los problemas de la ‘Misilera’, las cartas de los ‘grones’ y la “revancha” que quiere con Universitario.

Anotaste en el debut ante Unión Comercio, algo que no es muy común en ti, no hay forma de llegar mejor motivado para enfrentar a Alianza en Matute…

Para cualquier jugador anotar es algo importante. Creo que llego con confianza con el gol, con ganas de seguir haciendo bien las cosas, pero sabiendo que tendremos en frente a un rival fuerte, con una gran calidad de jugadores. Mañana tenemos que tratar de llevarnos el triunfo y hacer lo que el ‘profe’ (Guillermo) Sanguinetti nos pide en la semana.

¡GOL!⚽️

Sport Boys pone el empate 1-1 ante Unión Comercio. Jesús Barco 85’⏱. pic.twitter.com/fq4H5BBCcy — Daniel Manco Canales (@Daniel_Pipitaa) February 6, 2023

Tu último gol había sido hace tres años con Universitario, ¿qué sensaciones hubo en ese grito, además que significó el empate momentáneo?

La verdad no me fijo mucho en las estadísticas. Pero el gol sí lo grité por todo lo que un jugador pasa, nadie conoce la otra realidad del futbolista, solo ve cuando uno entra al campo. No saben por ahí el esfuerzo, los problemas, que uno puede tener afuera. También lo celebré porque no merecíamos perder, estábamos haciendo un partido aceptable, y fue tanta la euforia de poder empatarlo para luego voltearlo.

Siendo hincha de la ‘U’, ¿hay un ingrediente especial para enfrentar a Alianza en Matute?

Yo voy a hacer lo que tenga que hacer en cualquier estadio. No me fijo si es el de Alianza o Cristal, no estoy obsesionado por eso. En mi caso, ahora yo estoy en Sport Boys. Pero claro, también es lindo ir a Matute por el marco de gente que hay en el estadio.

¿Es una ‘caldera’?

Uno como jugador tiene que entrar netamente concentrado al campo. Si la hinchada juega o no, uno lo puede sentir más que otros. Pero yo creo que sí. En todo estadio lleno, con tu gente, se hace sentir esa presión. Tenemos que estar acostumbrados a jugar con ello. Pero lo vamos a manejar, en el caso de otros compañeros tienen más años, mayor experiencia. Yo también jugué algunos clásicos en Matute. Uno sabe la presión que genera el estadio de Alianza.

Hace 16 años que Boys no gana en Matute, ¿hay ventaja por ya tener competición oficial?

Alianza no deja de ser el equipo que es porque aún no juega de forma oficial. Hay que trabajar de la misma manera lo que hicimos en la semana. Si nosotros planteamos bien, y estamos concentrados, por ahí algún resultado positivo se nos puede dar.

¿Qué jugador de Alianza puede darle problemas a Boys?

Alianza de por sí preocupa. No somos ajenos a la calidad de jugadores que tiene. Sabemos lo que da Gabriel Costa, Bryan Reyna, Hernán Barcos, al que ya enfrentamos. Sabemos la jerarquía de jugador que es. Nosotros tenemos que plantear lo que hemos trabajado en la semana. Alianza saldrá a proponer desde el minuto 1, pero nosotros tenemos que estar atentos.

La remontada ante Unión Comercio dio la confianza al grupo de que se pueden hacer bien las cosas este 2023, más allá de los diversos problemas del club...

Nosotros vamos partido a partido. Porque ganamos no voy a cometer el error de decir que estamos para grandes cosas. El equipo trabaja bien, sabe también las cosas que el club necesita. Iremos viendo hasta donde podemos llegar.

¿Cómo va el tema económico del club? ¿Se viene pagando puntualmente?

Ese es un tema que lo tiene que ver la administración. Si bien es cierto son nuestros pagos, pero nosotros nos dedicamos a entrenar y jugar. La administración sabe lo que nos tiene que cumplir.

En relación al año pasado, ¿cómo ves esta temporada al equipo sobre todo con la llegada de los nuevos refuerzos?

El año pasado sufrimos a la hora de tener una banca más amplia. Este año sí tenemos un plantel con recambios, que nos ayudarán en momentos cruciales. Los extranjeros y nuevos se acoplaron muy bien. Tenemos un plantel no sé si mejor que el 2022, pero sí hay más piezas de recambio.

¿Quiénes toman hoy la voz de mando en el vestuario de Boys?

La verdad que es un grupo que deja que todos hablen. Si el más chico se siente en la capacidad de alentar, se le permite. Y eso hace que el grupo se fortalezca. Pero Christian Ramos, Jesús Chávez, el mismo Rodrigo Cuba, toman la iniciativa.

Hay expectativa con Fabrizio Roca, quien cerró un buen 2022 y selló el triunfo ante Comercio, ¿lo ven como el ‘9′ el equipo?

Es un joven que trabaja para eso. Es chico. Hay que saber llevarlo. Porque cuando haces las cosas bien, todos están contigo, pero cuando no salen las cosas, la cosa cambia. Es un tema de que los más grandes hablan con él, tratan de tranquilizarlo. Este es el comienzo de algo bueno para él.

¿Qué mejoraste en esta pretemporada para ganar más protagonismo en Boys?

Físicamente estoy mejor que el año pasado. Desde la pretemporada estuve con nutricionista, y gracias a Dios lo he logrado. Los ‘profes’ del club también están atentos a lo que pueda mejorar.

Tú eres del Callao y sabes que el hincha rosado es fiel, pero también reclama pelear por algo grande, ¿este Boys versión 2023 está preparado para eso?

Tanto Boys como cualquier equipo se prepara conseguir algo importante. Nadie solo pelea por la baja o estar en media tabla. Más aún Boys, por ser un club histórico, necesita de esos torneos internacionales. Este es un grupo que se armó recién, con más del 50% de nuevos, a medida que vayan pasando las fechas vamos viendo hasta donde se pueda llegar. Como grupo sabemos la importancia de lo que es llevar a Boys a un torneo internacional.

En setiembre pasado varios jugadores que no estaban en el radar tuvieron la chance de entrar en una lista selectiva de Juan Reynoso… ¿Esperas tu momento de mantener un buen nivel?

A cualquier jugador le motiva estar en la selección. Ya nos dimos cuenta de que el ‘profe’ Reynoso es muy exigente, él siempre llama a los que saben que le van a rendir. Para entrar allí hay que tener continuidad y estar en buen nivel.

¿Fue duro el inicio de año de Boys con los jugadores que se fueron?

La verdad que fue complicado porque no sabíamos bien lo que iba a pasar. Ya habíamos formado un grupo, y con justa razón se fueron porque ellos tienen que ver el bienestar de sus familias, aunque igual quedamos algunos. Y de ahí nos volvimos a reforzar con otro grupo distinto. Gracias a Dios ya empezamos el torneo, nos queda seguir luchando fecha a fecha.

¿Consideras que aún tienes una revancha pendiente con la crema?

Yo ahora me debo a Sport Boys, pero sí tengo una espina clavada con Universitario. De no poder darle la estrella 27 en 2020. Lástima que no pude continuar. Tengo que una sed de revancha. Sé que en algún momento voy a retribuirle a la institución lo que ellos me dieron desde chico.

