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Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Alianza Lima vs. Sport Huancayo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 19 de julio desde las 7:00 p.m. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV) y Movistar Deportes.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: ver transmisión vía L1MAX, DIRECTV, DGO, WIN TV por el Torneo Clausura. (Diseño: Depor)
Alianza Lima vs. Sport Huancayo: ver transmisión vía L1MAX, DIRECTV, DGO, WIN TV por el Torneo Clausura. (Diseño: Depor)
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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo se disputará este domingo 19 de julio y comenzará en los siguientes horarios:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p. m.
  • México, Guatemala, Honduras y Costa Rica: 6:00 p. m.
  • Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET): 8:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9:00 p. m.
  • España: 2:00 a. m. del lunes 20 de julio. 

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¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo en Smart TV?

Los aficionados que prefieran ver el Alianza Lima vs. Sport Huancayo en pantalla grande podrán acceder a L1 MAX mediante las aplicaciones de DGO, Zapping TV o Movistar TV App, compatibles con Smart TV, Android TV, Apple TV, Chromecast y otros dispositivos de transmisión.

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¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo en una computadora?

Otra alternativa para disfrutar del Alianza Lima vs. Sport Huancayo es ingresar desde una laptop o PC a las plataformas web de L1 MAX Movistar TV App, DGO o Zapping TV, donde estará disponible la transmisión en directo del encuentro.

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¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo desde el celular?

Los aficionados podrán seguir el Alianza Lima vs. Sport Huancayo desde dispositivos Android o iPhone ingresando a L1 MAX Movistar TV App, DGO o Zapping TV, aplicaciones que permiten acceder a la señal en vivo y a la cobertura completa del Torneo Clausura 2026.

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¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo por L1 MAX en streaming?

Los usuarios también podrán disfrutar del Alianza Lima vs. Sport Huancayo mediante L1 MAX Movistar TV App, DGO y Zapping TV, plataformas que ofrecerán la transmisión en vivo del partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

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¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo por L1 MAX en televisión?

El encuentro Alianza Lima vs. Sport Huancayo estará disponible en L1 MAX, canal que forma parte de la programación de diversos operadores de televisión de paga en el Perú, como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y otros servicios afiliados que cuentan con los derechos de transmisión de la Liga 1.

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¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo por L1 MAX?

Los aficionados podrán seguir el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo a través de L1 MAX, la señal oficial que transmitirá este encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La cobertura incluirá la previa, el relato del compromiso, entrevistas y el análisis posterior desde el estadio Alejandro Villanueva.

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El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario principal del partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo.

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El partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo es válido por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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