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Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Alianza Lima vs. Sport Huancayo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 19 de julio desde las 7:00 p.m. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV) y Movistar Deportes.
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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo?
El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo se disputará este domingo 19 de julio y comenzará en los siguientes horarios: