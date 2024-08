Este fin de semana todos los focos estarán puestos en el Estadio Nacional, donde Alianza Lima y Sporting Cristal sostendrán el compromiso más importante de la séptima jornada del Torneo Clausura. El ganador dará un paso importante en su objetivo de meterse a los play-offs de la Liga 1 2024, por lo que los entrenadores de ambos equipos vienen ultimando detalles de sus estrategias. Del lado de los blanquiazules, a un día de este crucial enfrentamiento, hay varias novedades.

En primer lugar, en lo que respecta a la convocatoria de Mariano Soso, en esta ocasión no serás considerados dos futbolistas: Adrián Arregui y Jiovany Ramos. Según pudo conocer Depor, ambos elementos fueron descartados por salud y ni siquiera estarán en el banco de suplentes frente a los rimenses. En tal sentido, la alienación titular del estratega argentino tendrá una modificación con respecto a la que paró contra ADT.

El 3-5-2 se mantendrá como esquema base en Alianza Lima, dándole continuidad a un sistema que viene siendo utilizado a lo largo de toda la temporada. Así pues, la oncena frente a Sporting Cristal irá de la siguiente manera: Ángelo Campos; Erick Noriega, Carlos Zambrano, Renzo Garcés; Franco Zanelatto, Catriel Cabellos, Jesús Castillo, Sebastián Rodríguez, Juan Pablo Freytes; Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

Considerando lo expuesto, Jesús Castillo tendrá la misión de suplir a Adrián Arregui, quien con Mariano Soso había sido ubicado como volante ancla, a diferencia de lo que pasaba con Alejandro Restrepo, que había puso a Sebastián Rodríguez en dicha posición. El mediocampista nacional tendrá una oportunidad de oro para pelearle el puesto a su similar argentino y convencer al comando técnico que puede ser útil más allá que una simple pieza de recambio.

Por otro lado, Ricardo Lagos ingresará a la nómina de convocados para este cruce con Sporting Cristal, con muchas opciones de ser una variante para la etapa complementaria si es que así lo requiere Soso. El futbolista de 28 todavía no ha debutado en el Torneo Clausura y, de darse su estreno en este segundo certamen de la temporada, se acabarán las especulaciones que señalaban que su futuro estaba lejos de La Victoria.

Nos espera un vibrante partido en el Nacional, con pronóstico reservado desde la previa y con ingredientes típicos de un clásico. Un dato no menor es que la última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por el Torneo Apertura, con un triunfo celeste por 2-1 gracias a las anotaciones de Santiago González y Joao Grimaldo –ya no forma parte del plantel rimense tras su venta al Partizán de Belgrado–, mientras que Hernán Barcos puso la ventaja parcial para los victorianos. ¿Habrá revancha?

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programado para este sábado 17 de agosto desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; mientras que en España a las 3:00 a.m. del domingo 18.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





