Blanquiazules y celestes se enfrentan por la fecha 14 en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.
Blanquiazules y celestes se enfrentan por la fecha 14 en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

y jugarán el choque más atractivo de la fecha 14 del Torneo Apertura de la , y la organización del campeonato confirmó este jueves fecha, horario y escenario del vibrante encuentro que puede definir ubicaciones clave en la parte alta de la tabla de posiciones.

El partido se jugará el próximo sábado 9 de mayo desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue por el playoff del 2025, para definir la ubicación de los clubes peruanos de cara a la Copa Libertadores de este año.

En aquel encuentro, pese a tener una ventaja de 3-1, Los blanquiazules dejaron pasar el triunfo y un Martín Távara inspirado concretó un hat trick que extendió la definición hasta la tanda de penales, en la que los celestes se quedaron con la victoria.

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