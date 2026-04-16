Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán el choque más atractivo de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1, y la organización del campeonato confirmó este jueves fecha, horario y escenario del vibrante encuentro que puede definir ubicaciones clave en la parte alta de la tabla de posiciones.
El partido se jugará el próximo sábado 9 de mayo desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.
La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue por el playoff del 2025, para definir la ubicación de los clubes peruanos de cara a la Copa Libertadores de este año.
En aquel encuentro, pese a tener una ventaja de 3-1, Los blanquiazules dejaron pasar el triunfo y un Martín Távara inspirado concretó un hat trick que extendió la definición hasta la tanda de penales, en la que los celestes se quedaron con la victoria.
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