Con gol de Martín Pérez Guedes, Universitario de Deportes venció 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Monumental, en el primer clásico de la temporada 2026. Este fue un duelo válido por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1, y ya se conoce la fecha tentativa para el segundo choque entre ambos clubes, ahora por el Torneo Clausura.

Este atractivo partido se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y puede ser la revancha de los blanquiazules que, si bien ganaro el primer torneo del año, se quedaron con la espina de no vencer a su clásico rival. Además, esta vez lo harán con el apoyo de su público.

Como se recuerda, desde hace varias temporadas se prohibió el ingreso de hinchas visitantes para partidos considerados de alto riesgo por parte de la Policía Nacional. De esta manera, se busca evitar enfrentamientos entre hinchas en las inmediaciones de los recintos deportivos.

Según el fixture al que Depor tuvo acceso, el segundo clásico del año se jugará entre el 11 y 14 de setiembre, por la fecha 9 del Torneo Clausura, como ya se mencionó en Matute. Lo más probable es que se juegue el sábado 12 en horas de la noche, pero esto debe ser confirmado por la organización del campeonato.

Los cremas se impusieron 1-0 en el Monumental, por el Torneo Apertura. (Foto: Movistar Deportes)

Cabe mencionar que Alianza Lima ganó el Torneo Apertura con mucha diferencia. De hecho, los blanquiazules jugaron la fecha final del campeonato ante FC Cajamarca, solo para cumplir con el fixture, pues ya había celebrado una fecha antes, tras golear 3-0 a Los Chankas.

Por su parte, Universitario quedó lejos de la pelea por el Apertura, con un irregular paso por la fase de grupos de Copa Libertadores. Los cremas quedaron eliminados de toda competencia internacional e incluso antes de que esto suceda se rescindió el contrato del entrenador español Javier Rabanal.

Por algunas fechas, Jorge Araujo tomó las riendas del primer equipo, hasta la llegada del experimentado estratega argentino Héctor Cúper, quien actualmente dirige y tuvo su primer triunfo ante Sport Huancayo en el cierre del Torneo Apertura.

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