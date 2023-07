A poco del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, ambos equipos ya vienen bosquejando sus posibles alineaciones sin guardarse nada. Como todo clásico, será un partido aparte y se tendrá un duro desafío hombre por hombre, según cada zona del campo. Entre los duelos que generan más expectativa están el de Carlos Zambrano vs. Alex Valera y el de Andy Polo vs. Bryan Reyna, pero no son los únicos. Depor analizó línea por línea qué retos tendrá cada elemento en las oncenas que alistan Guillermo Salas y Jorge Fossati.

Según lo que viene preparando ‘Chicho’ Salas, el cuadro blanquiazul mantendría el sistema de 4-3-3. Campos irá en portería, mientras que en la línea defensiva se ubicarían Franco Zanelatto, Carlos Zambrano, Pablo Míguez y Ricardo Lagos. En el mediocampo estarían Josepmir Ballón, Jesús Castillo y Jairo Concha; en tanto, su tridente de ataque lo conformarían Gabriel Costa, Bryan Reyna y Pablo Sabbag. La novedad de tener a Zanelatto como lateral derecho en reemplazo de Chávez responde a que se plantea que el futbolista tenga mayor salida por banda , al igual que Lagos sobre el sector izquierdo. Y, en la medida que el equipo salga a atacar, pueda convertirse en una línea de tres con Josepmir Ballón retrocediendo a apoyar a los centrales. Por su parte, Jorge Fossati continuará con un 3-5-2 en el sistema ya bastante conocido y asentado en sus últimos partidos. Los titulares serían José Carvallo en portería, línea de tres defensiva con Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto; en el mediocampo estarían Rodrigo Ureña, Martin Pérez Guedes y Piero Quispe, mientras que el ataque crema estaría comandado por Luis Urruti y Alex Valera. En este planteamiento, Fossati plantearía un ataque que permita jugar más libre a Quispe, tirándolo hacia el centro y detrás de ambos puntas. Di Benedetto y Cabanillas vs. Costa y Zanelatto Partiendo del lado derecho de Alianza Lima, el duelo se plantea entre Franco Zanelatto y Nelson Cabanillas, en tanto que el primero deberá cumplir roles defensivos ante al lateral crema y aprovechar algún espacio para poder salir por banda. Asimismo, el más enfocado en ataque blanquiazul es Gabriel Cosa, quien tendrá como marcador en ese sector a Matías Di Benedetto. Ojo que el central crema suele apoyarse en sociedad con Cabanillas para la cobertura de dicha zona. Zambrano vs. Valera Zambrano, defensor central blanquiazul, tomará la marca de Valera, el máximo goleador del conjunto crema con 11 tantos en lo que va de la Liga 1. Este enfrentamiento directo tiene como antecedente el último clásico disputado en el estadio Monumental en febrero. En aquel compromiso, el ‘Kaiser’ debutó con la blanquiazul y no la tuvo tan fácil en la cobertura al delantero nacional, quien tuvo remates al arco pero no encajó. Míguez vs. Urruti Ante la reciente lesión de Yordi Vílchez y la recuperación incompleta de Santiago García, ‘Chicho’ Salas apuesta por Pablo Míguez como defensor. El uruguayo deberá medirse ante su compatriota ‘Tito’ Urruti, quien es el segundo goleador crema con seis tantos. Por su parte, Míguez no es un jugador que goce de mucha continuidad, pues ha jugado 15 encuentros en lo que va de la Liga 1 y solo arrancó en nueve de ellos. Cabe resaltar que uno de los recambios que es bastante probable durante el compromiso es el ingreso de Edison Flores para acompañar a Alex Valera como segundo delantero. Corzo y Polo vs. Lagos y Reyna Sobre le sector izquierdo blanquiazul se concentra otro de los duelos más atractivos del compromiso, ya que coinciden Bryan Reyna ante Andy Polo. Como se sabe, Polo al ser carrilero cumple la doble función de marcar y atacar, por tanto tendrá la labor de controlar el desborde de Reyna, quien es el jugador más desequilibrante de Alianza Lima. En dicho sector, Polo trabaja en sociedad con Corzo para la cobertura y, por su parte, también deberá estar atento ante una eventual salida de Ricardo Lagos, quien suele pasar mucho al ataque desde su lugar como lateral cuando el cuadro blanquiazul adelanta sus líneas. Ureña vs. Concha Uno de los puntos altos del conjunto crema es, sin duda alguna, el chileno Rodrigo Ureña. El futbolista es el eje del equipo crema y el encargado de distribuir el balón en el mediocampo. En caso el equipo ataque, él adelanta las líneas y mueve los hilos del juego; lo mismo en el retroceso con su buena labor en la marca. Sobre ese sector tendrá que marcar, sobre todo, a Jairo Concha, quien es el volante de más salida que tiene Alianza Lima al ubicarse cerca de los delanteros, a diferencia de Jesús Castillo y Josepmir Ballón. Asimismo, Concha, que también sirve de corte, deberá impedir que Ureña tenga salida limpia. Pérez Guedes vs. Castillo El volante crema lleva tres goles en la temporada, es una de las piezas ofensivas de Fossati y deberá sobrepasar la marca del mediocampo íntimo, sobre todo de Jesús Castillo, quien trabaja en sociedad con Josepmir Ballón en tanto a la marca pero también suele pisar área rival y animarse a rematar. Por ello, Pérez Guedes también deberá colaborar en la marca con Ureña para impedir el pase del volante blanquiazul, que en los últimos partidos ha gozado de mejor nivel y lleva dos goles y dos asistencias en la temporada. Quispe vs. Ballón El ancla y capitán del conjunto íntimo es Josepmir Ballón, quien en su labor defensiva tendrá como principal labor apoyar a sus defensores centrales a marcar el doble ataque crema, pero también impedir la gambeta y salida limpia de Piero Quispe, quien es un volante que tiende a pisar el área chica y aparecer incluso como un delantero más por el centro del campo. Por tanto, es otro de los duelos directos que presentará el clásico de este sábado. Riveros vs. Sabbag El delantero blanquiazul resulta ser el único punta del cuadro íntimo y en ese sector tendrá como principal marcador a Williams Riveros, quien es el central líbero en la línea de tres implantada por Fossati. Si bien a lo largo del juego Sabbag suele también aparecer inclinado hacia alguno de los lados, la principal labor de Riveros será perseguir su marca y no dejar que tenga espacio al remate o al cabezazo, que es una de las armas del delantero colombiano. Como se recuerda, Sabbag es el segundo goleador de Alianza Lima con ocho tantos en lo que va de la Liga 1.

