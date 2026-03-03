Alianza Lima alcanzó un agónico triunfo sobre UTC y se mantiene como único líder del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, una polémica decisión arbitral marcó el destino del encuentro, y esta no se ajusta con el debido procedimiento en un partido de fútbol profesional.

Por tal motivo, Osías Ramírez, presidente del club cajamarquino, alzó su voz de protesta y luego de tener una reunión con los representantes de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), reveló a través de su cuenta de ‘X’, ex Twitter, que admiten el error del juez del partido Micke Palomino, de sancionar un tiro de esquina a favor de los blanquiazules.

En esa línea, el directivo solicita formalmente la anulación del gol anotado por el defensor de Alianza Lima, Renzo Garcés, y la revisión de la jugada. Incluso, pregunta: “¿Quién devuelve los puntos?”

Hoy escuchamos los audios del VAR.

Se confirma la intervención que cambió un saque de meta por córner. De esa acción nació el gol.



Solicitamos formalmente la anulación de ese gol y la revisión del procedimiento.



¿Quién devuelve los puntos?



Los audios serán públicos.#UTC… pic.twitter.com/X8AdOAqD1I — Osias Ramirez G. (@osiasrg) March 3, 2026

En una de las últimas jugadas del partido en el estadio Héroes de San Ramón, el delantero blanquiazul Federico Girotti golpea el balón y este se va del campo, siendo así un saque de meta a favor de UTC. Fue en ese momento cuando le advierten desde el VAR al árbitro Palomino de que fue tiro de esquina.

Esto es, desde todo punto de vista, irregular, pues la intervención y comunicación de los árbitros destacados en el VAR se ajusta únicamente a una jugada de gol, sanción de tarjeta roja o pena máxima, pero no para marcar este tipo de jugadas. Según adelantó Ramírez, los audios serán públicos en las próximas horas.

Recordemos que Ángelo Campos, portero de UTC, expuso la conversación que tuvo con Micke Palomino previo al gol de Renzo Garcés, asegurando que el árbitro había cobrado saque de meta, pero de un momento a otro cambió su decisión. Es más, el exarquero de Alianza Lima señaló que el propio colegiado le dijo que desde el VAR le corrigieron para que cobre tiro de esquina.

“¿Por qué cambió de decisión? Ya había cobrado saque de meta y terminó cambiando a tiro de esquina. En ningún momento se discutió un fuera de juego, por eso mi reclamo durante los minutos de juego. ‘Desde cabina me confirmaron que fue tiro de esquina’, esas fueron las palabras exactas”, escribió el guardameta en su cuenta de Instagram. Todo se esclarecerá cuando se revelen los audios del VAR.

El presidente de la CONAR, Juan Sulca, había comentado que, por respeto, primero tenía que comunicarse con su par de UTC, a fin de darle toda la información y explicaciones sobre el tema, antes de dar un pronunciamiento oficial.

Lo más seguro es que, en las próximas horas, se emita un comunicado sobre la responsabilidad de los involucrados en la polémica jugada y, tal vez, alguna sanción.

TE PUEDE INTERESAR



