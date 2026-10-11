Alianza Lima deberá afrontar uno de los partidos más atractivos de la fecha este domingo 11 de octubre, cuando visite a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el conjunto íntimo tendrá dos ausencias importantes en su plantel.

El cuadro blanquiazul dio a conocer su lista de 21 convocados para el compromiso en la ciudad imperial. La principal novedad fue la ausencia de Paolo Guerrero, quien quedó descartado por una lesión, y de Esteban Pavez, que tampoco viajó con la delegación.

En el caso de Guerrero, Alianza Lima informó que el atacante presenta un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo, luego de sufrir una dolencia que le impidió completar el entrenamiento previo. Por ello, no estará disponible para el encuentro ante el equipo cusqueño.

Por su parte, la ausencia de Esteban Pavez llamó la atención, debido a que el volante había participado en los amistosos disputados por Alianza Lima durante el receso por la fecha FIFA. Hasta el momento, el club no había comunicado oficialmente el motivo por el que el chileno quedó fuera de la convocatoria.

Ante este panorama, Pablo Guede deberá evaluar las alternativas disponibles para cubrir las ausencias y mantener el funcionamiento del equipo. La lista de convocados también incluye novedades como D’Alessandro Montenegro, Mateo Antoni y Jiussepi García.

¿Quiénes son los convocados de Alianza Lima?

Arqueros: Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz.

Defensas: Nicolás Díaz, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Jiussepi García, Marco Huamán, Luis Advíncula, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez y D’Alessandro Montenegro.

Volantes: Jean Pierre Archimbaud, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Cristian Neira, Kevin Quevedo y Fernando Gaibor.

Delanteros: Federico Girotti y Luis Ramos.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Melgar en un amistoso, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 11 de octubre desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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