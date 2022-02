Este sábado, Atlético Grau vs. Cantolao jugarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) en la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 en un encuentro de pronóstico reservado, que pondrá frente a frente a dos conjuntos que suelen regalar buenas actuaciones cada vez que se enfrentan.

El conjunto del Callao no tuvo el inicio deseado de año, pero son consciente que ya no pueden dar puntos de ventaja para comenzar a salir del fondo de la tabla. El elenco de Piura, por su lado, solo suman una unidad y buscarán aprovecharse del mal momento del rival, el mismo que tomará sus precauciones paras no pasarla mal.

Atlético Grau vs. Cantolao está programado para este sábado a la 1:30 de la tarde (hora peruana). GOLPERU será el canal encargado de la transmisión, el mismo que podrá ser visto a través del canal 14 de Movistar TV o 714 en HD. Movistar Play también pone a tu alcance este compromiso, si es que prefieres seguirlo desde tu móvil.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe destacar que los últimos dos duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria, mientras que el otro encuentro culminó en empate. Ante ello, los del Callao esperan alargar esta racha a su favor y traer los tres puntos a casa, para sumar su primer triunfo en la temporada.

Atlético Grau llega a este encuentro tras igualar 0-0 ante UTC en Cajamarca. En las dos jornadas anteriores, solo alcanzó un empate (1-1) ante Alianza Lima y fue derrotado (4-3) contra Sport Huancayo. Se espera un duelo lleno de emociones.

Atlético Grau vs. Cantolao: ¿a qué hora es el partido?

Perú: 1:30

Colombia: 1:30

Ecuador: 1:30

Bolivia: 2:30

Paraguay: 2:30

Venezuela: 2:30

Chile: 3:30

Brasil: 3:30

Argentina: 3:30

Uruguay: 3:30

Atlético Grau vs. Cantolao: ¿dónde se juega el partido?





