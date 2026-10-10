Bernardo Cuesta no ocultó su molestia tras el empate 2-2 entre Universitario de Deportes y Melgar, disputado en el Estadio Monumental. El delantero del conjunto arequipeño cuestionó las decisiones arbitrales y puso el foco en una acción en la que, desde su perspectiva, debió intervenir el VAR.

“Volvemos, buenas noches. Volvemos a lo de siempre. Gastamos miles y miles de soles en el VAR para no utilizarlo”, manifestó el atacante en declaraciones a L1 MAX, visiblemente incómodo por lo ocurrido durante el encuentro.

El futbolista consideró que existió una infracción que merecía una revisión de las imágenes. “Una falta clarísima, un pisotón clarísimo y no tuvieron la decencia de pedir que vayan a revisar al VAR”, expresó Cuesta, quien reclamó una mayor intervención de la tecnología en este tipo de jugadas.

En esa misma línea, el delantero de Melgar sostuvo que revisar la acción no representaba una dificultad para los encargados del arbitraje. “No es tan difícil ir a ver un televisor, a ver qué pasó, si sí o no. Eso es lo que estamos pidiendo, nada más”, añadió, al explicar su posición sobre la polémica.

Cuesta también se refirió a la situación de Williams Riveros, quien, según el reclamo del atacante, no habría permanecido fuera del campo durante el tiempo correspondiente tras recibir atención por una lesión. El argentino cuestionó la manera en que se aplicó el reglamento en esa circunstancia.

“Cuando un jugador está lesionado, sale, es un minuto, no diez segundos, como le pasó a Rivero. Entonces, la regla tiene que ser para todos iguales, no como quiera el árbitro, como quiera cada uno de ustedes”, señaló el delantero, quien insistió en la necesidad de que las decisiones se tomen bajo los mismos criterios.

Consultado nuevamente por lo ocurrido con Rivero, Cuesta ironizó sobre el tiempo que debía permanecer fuera del terreno de juego. “Nos enseñaron que un minuto son 60 segundos, no 10 segundos. Así que bueno, no sé, capaz que no saben contar o no saben sumar”, comentó el futbolista, que mantuvo sus críticas al arbitraje tras el encuentro.

Sin embargo, el atacante también reconoció que Melgar debe revisar su propio desempeño. “Sí, por supuesto, hacemos un mea culpa”, admitió. No obstante, remarcó que, desde su punto de vista, las decisiones arbitrales vienen perjudicando el trabajo de los equipos y pidió prestar atención a la situación del fútbol peruano. “Yo llevo mucho tiempo en este fútbol y siempre sucede lo mismo y nadie dice nada, y el único que pierde es el fútbol peruano. No pierde Melgar dos puntos, pierde el fútbol peruano, muchachos”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR