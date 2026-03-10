Bryan Reyna es nuevo jugador de Universitario de Deportes. ‘El Picante’ llega a tienda crema, cedido a préstamo desde Belgrano de Córdoba de la Liga Profesional Argentina, por el resto de la temporada 2026. De esta manera, el vigente campeón nacional refuerza su ataque en medio de serias críticas a la dirigencia y el comando técnico.

Según información del periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, existe acuerdo entre ambas instituciones para hacerlo oficial y, de esta manera, el veloz delantero regrese a la Liga 1. Su última experiencia en el torneo de Perú fue en 2023 con camiseta de Alianza Lima.

Aemás, el comunicador argentino remarca que existe una opción de compra, si así lo solicita la ‘U’, una vez que culmine el vínculo contractual con el futbolista de 27 años.

🚨Bryan Reyna es nuevo refuerzo de Universitario de Perú.

*️⃣Belgrano lo cede a préstamo hasta diciembre y con una opción de compra. Ya hay acuerdo entre clubes y con el futbolista. #TratoHecho pic.twitter.com/fWCRPq6rF4 — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 10, 2026

Pese a que su llegada al fútbol argentino, a inicios de 2024, hacía pensar que era un paso adelante en su carrera y su futuro estaba en Europa, con el paso de los meses perdió la titularidad en Belgrano e incluso tuvo diferencias con un entrenador que no lo tomó en cuenta.

En el 2025, jugó en 21 encuentros entre la Liga Profesional Argentina y la Copa de ese país, sin anotar un solo gol ni brindar una asistencia.

Su poca regularidad le hizo pensar en tomar nuevos rumbos para volver al nivel que lo llevó a la selección peruana, sobre todo ahora que la blanquirroja tiene a un nuevo entrenador con la designación del brasileño Mano Menezes.

Ahora solo resta el anuncio oficial por parte de las instituciones involucradas y confirmar la fecha de su arribo a Lima, para ponerse a las órdenes del entrenador de la ‘U’, Javier Rabanal, quien no tiene el mejor presente en el club.

Reyna inició su carrera profesional en España, donde vistió las camisetas de Mallorca, Toledo, Alcoyano, Barakaldo y Las Rozas. En tanto, en Perú, jugó en Cantolao y Alianza Lima. Con los blanquiazules ganó el Torneo Apertura de 2023.

TE PUEDE INTERESAR