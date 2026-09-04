Universitario vs. Comerciantes Unidos se enfrentan este sábado 5 de setiembre, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Monumental de Lima. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Los cremas, con el apoyo masivo de su fiel hinchada parte como claro favorito para quedarse con los tres puntos. Los dirigidos por el argentino Héctor Cúper alcanzaron una importante victoria en la última jornada ante UTC en Cajamarca, pese a iniciar perdiendo 2-0. La ‘U’ demostró coraje y jerarquía para quedarse con el triunfo de 4-2

Además, la dupla en ataque conformada por Álex Valera y Gianluca Lapadula pasa por un gran momento y anotan en todas las jornadas. Sumado a esto, los mediocampistas Jairo Concha y Piero Quispe van de menos a más en un Universitario renovado y que, al día de hoy, se ubica en el primer lugar del Clausura junto a Deportivo Garcilaso.

Por su parte, Comerciantes Unidos no tuvo el mejor arranque en esta segunda parte de la temporada y de 21 puntos posibles apenas ha sumado ocho unidades. Sin embargo, en la tabla acumulada se ubican en el octavo lugar con firmes opciones de alcanzar un cupo en la próxima Copa Sudamericana, algo histórico para el club de Cutervo.

En la última fecha, el equipo que dirige José Eugenio ‘Cheche’ Hernández cayó en condición de local por 2-3 ante FC Cajamarca y buscará dar el golpe en el feudo crema, una de las plazas más complicadas para sumar.

Cabe recordar que ambos clubes se enfrentaron por el Torneo Apertura en Cutervo el pasado 21 de marzo de 2026. El resultado fue un empate 0-0.

Cremas y cutervinos igualaron sin goles en el primer torneo de la temporada en la Liga 1.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Comerciantes Unidos?

Universitario vs. Comerciantes Unidos se enfrentan este sábado 5 de setiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental de Ate, está programado para las 8:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Universitario vs. Comerciantes Unidos?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Comerciantes Unidos, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el Perú, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de L1 Max. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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