La Selección Peruana ya tiene a sus 26 convocados para afrontar los amistosos frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, correspondientes a las fechas FIFA de septiembre y octubre. Este jueves 17, Mano Menezes hizo oficial su nómina y presentó algunas novedades importantes, entre ellas las inclusiones de Oslimg Mora, Piero Magallanes y el regreso de Gianluca Lapadula.

Durante el diálogo con Bicolor+ posterior al anuncio, al entrenador brasileño le preguntaron específicamente por la decisión de considerar a estos tres futbolistas. Menezes explicó que su intención es mantener un criterio coherente al momento de incorporar jugadores nuevos y que una convocatoria responde, principalmente, a las características que cada integrante puede aportar a la idea colectiva que busca desarrollar en la ‘Bicolor’.

“Es muy importante hablar de eso porque las personas juzgan porque algunos juegan acá y otros en el extranjero”, señaló. El técnico remarcó que no diferencia a los futbolistas únicamente por el campeonato o país en el que compiten, sino que observa aquellas características individuales que pueden acercarse al funcionamiento colectivo que pretende para la Selección Peruana.

En ese sentido, una de las novedades de la convocatoria es Oslimg Mora, futbolista de Sport Boys que recibió su oportunidad bajo el mando de Menezes. El volante central es considerado para la ‘Blanquirroja’ después de sus actuaciones en la Liga 1 y se convierte en una de las apuestas del DT para ampliar su universo de jugadores. Su llamado forma parte de la intención del comando técnico de observar nuevos nombres dentro del campeonato local.

El otro estreno corresponde a Piero Magallanes, delantero de Sport Huancayo que también convenció al cuerpo técnico durante el seguimiento realizado al torneo peruano. El atacante aparece dentro de una lista que combina futbolistas con experiencia internacional y elementos que buscan ganarse un espacio pensando en el futuro de la Selección Peruana. Para Menezes, estas oportunidades responden a un análisis que no se limita a la trayectoria previa de un jugador.

Oslimg Mora está teniendo una gran temporada con Sport Boys. (Foto: Sport Boys)

Precisamente, el estratega reveló que trabaja bajo tres pilares para definir sus convocatorias. El primero está relacionado con la historia que cada futbolista tiene dentro de la ‘Sele’; el segundo, con el rendimiento que presenta actualmente en su club; y el tercero, con el nivel que puede ofrecer cuando se coloca la camiseta de la ‘Bicolor’. Según explicó, estos criterios sirven como base para dirigir el seguimiento de los jugadores.

Bajo ese análisis también se entiende el regreso de Gianluca Lapadula. El delantero de Universitario vuelve a una convocatoria de la Selección Peruana después de quedar fuera de las últimas listas y aparece nuevamente como una alternativa de experiencia para el ataque nacional. Su presencia representa, además, el retorno de un futbolista con amplio recorrido internacional y que en estos momentos están teniendo un gran presente en Universitario con seis goles en el Torneo Clausura.

Piero Magallanes convenció a Mano Menezes y tendrá la chance de ganarse un lugar en la Selección Peruana. (Foto: Sport Huancayo)

Menezes también fue consultado sobre la cantidad de jugadores convocados y explicó por qué decidió establecer el límite en 26 futbolistas. El entrenador consideró que ampliar demasiado la nómina podría dificultar el análisis individual, debido a que tendría menos posibilidades de observar con objetividad a cada integrante durante los cuatro partidos que disputará Perú en esta fecha FIFA.

“No tiene mucho sentido ampliar mucho la lista porque después no se consigue observar con objetividad lo que queremos hacer”, aseguró el técnico, recordando incluso que atravesó una situación similar durante su etapa al frente de la Selección de Brasil. De esta manera, Mora, Magallanes y Lapadula forman parte de un grupo elegido bajo criterios específicos, mientras Menezes continúa construyendo la base de su equipo pensando en los próximos compromisos internacionales y el proceso rumbo al Mundial 2030.

Gianluca Lapadula registra seis goles en la Liga 1 desde que fichó por Universitario. (Foto: Getty Images)

Los convocados de Perú para los amistosos:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos). Defensores: César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City).

André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City). Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

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