Este último miércoles, Universitario de Deportes se apoderó del primer lugar tras vencer a Sport Boys gracias al doblete de Alex Valera y al tanto de Martín Pérez Guedes. Este último vive un gran presente, pues se coloca entre los goleadores del equipo crema con 10 tantos. El atacante marcó dos goles en el partido anterior (contra Alianza Atlético) y ahora uno contra los rosados. En conferencia de prensa, el argentino, que también tiene la nacionalidad peruana, habló sobre su gran nivel, su lugar en el once de Fabián Bustos y los próximos partidos que se le viene al grupo que, por ahora, goza el primer lugar del Clausura.

Tras la derrota de su compadre (perdió 1-0 contra Grau), la ‘U’ sabía que se jugaba un partido a muerte contra los rosado. Por eso, fue con la consigna de mostrar el mismo nivel que en su partido previo en Sullana, donde también golearon 3-0. “Contento porque se pudo sacar un partido duro ante un rival difícil. Hicimos un partido con las líneas muy bien donde pudimos crear situaciones de gol. En general creo que se hizo un buen trabajo. Jugamos hace tres días en una cancha dura con un rival difícil como Alianza Atlético”, dijo en conferencia de prensa.

Pero no fue lo único que dijo, ya que agregó y se refirió sobre el desempeño de sus compañeros. “Contento con el esfuerzo que está haciendo el grupo. En ese sentido, tenemos que ir partido a partido con la misma humildad de siempre sabiendo que cada partido es una final”, comentó Pérez Guedes. Los próximos partidos para los cremas serán cruciales para sumar puntos, ya que ahora tienen como prioridad extender la distancia con Alianza Lima (23 puntos), Sporting Cristal (21 puntos), Cusco FC (21 puntos) y Melgar (19 puntos), quienes los siguen muy de cerca.

“Nosotros teníamos que continuar de la misma manera que venimos. El grupo está muy convencido de lo que quiere, quiere seguir ganando cosas, pero esto es partido a partido y los seis partidos que quedan hay que jugarlos como una final”, resaltó el atacante de 33 años. Por otro lado, también fue consultado sobre el cruce entre Portocarrero y Ramos ( ver aquí ), tras el lujo del ecuatoriano. “Creo que Ramos jugó también con él en Emelec, sabe que es un buen chico. No lo hace con la intención de hacerle mal al rival. Le pedimos disculpas en ese sentido a los jugadores del Boys. Es fútbol. No hay que hacerlo tan grande. Son cosas que no nos gustan y no las compartimos a veces”.

Ya van dos partidos en los que Martín viene anotando. No solo su nivel frente al arco es destacable, sino que también es uno de los jugadores más participativos en el campo. “Tranquilo, contento por poder aportar con el gol, pero siempre contento por lo que da el grupo, lo que da el equipo. Eso es más importante. Seguimos enfocados en el objetivo que tenemos. Tenemos que ir partido a partido. Más allá de pensar en lo individual, es pensar en lo grupal que es lo más importante”, dijo el goleador.





Universitario vs. Sport Boys: lo que se les viene

Luego del partido en Ate, el próximo partido de Universitario de Deportes será ante Unión Comercio en el Estadio Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el domingo 22 de septiembre desde las 5:30 de la tarde (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV.

El equipo crema, dirigido por el argentino Fabián Bustos, tiene el objetivo de ganar el Clausura para proclamarse campeón nacional sin necesidad de disputar las finales y, así, en su año del centenario, lograr el bicampeonato. Por eso, luego del duelo ante el ‘Poderoso de Alto Mayo’, deberá enfrentar a Comerciantes Unidos (V), ADT de Tarma (L), Sporting Cristal (V), Cienciano (L) y Los Chankas (V).

Sport Boys, por su parte, recibirá a Alianza Lima en el Estadio Miguel Grau del Callao, por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este encuentro está programado para jugarse el sábado 21 de septiembre desde las 8:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y será transmitido mediante la señal de GOLPERU, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV.





