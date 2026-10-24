Universitario de Deportes empieza a mirar opciones para reforzar su plantel de cara a la temporada 2027. Durante el partido ante Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, la transmisión de L1 MAX informó sobre la presencia de Carlos Gruezo en uno de los palcos del Estadio Monumental.

El mediocampista ecuatoriano de 31 años estuvo acompañado de su representante, una situación que despertó las versiones sobre una posible llegada al conjunto crema. Aunque su presencia en el recinto de Ate generó expectativa entre los hinchas, todavía no existe una confirmación sobre su futuro.

Según información difundida desde Ecuador, Gruezo es uno de los futbolistas que interesan a Fabián Bustos para fortalecer la zona medular de Universitario. El entrenador argentino conoce al volante y habría solicitado su incorporación para la próxima campaña.

El posible fichaje responde a la intención de los cremas de sumar alternativas para el mediocampo. La experiencia internacional del ecuatoriano sería uno de los aspectos que toma en cuenta el comando técnico al momento de evaluar su posible incorporación.

Gruezo quedó libre en septiembre, luego de rescindir su contrato con Santos Laguna de México. Esta situación le permite negociar con otros equipos sin necesidad de que un club tenga que llegar a un acuerdo con la institución mexicana por su pase.

A lo largo de su carrera, el volante ha disputado dos Copas del Mundo con la selección ecuatoriana: Brasil 2014 y Qatar 2022. Además, tuvo experiencia en el fútbol alemán, donde defendió las camisetas del Stuttgart y el Augsburgo, antes de continuar su trayectoria en otros equipos.

🎙️@Gustavo_p4: "En el palco presidencial del Monumetal está Carlos Grueso junto a su representante. Todo hace señalar que será jugador de la 'U' el próximo año". #Universitario 0-0 #JuanPabloII 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/HL5jT20eLS #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX — L1MAX (@L1MAX_) October 25, 2026

Sin embargo, Universitario todavía no tiene asegurada su contratación. Durante la transmisión de L1 MAX se precisó que no existe un acuerdo cerrado con el futbolista, por lo que su presencia en el Monumental no significa que su llegada a Ate esté definida. Además, Junior de Barranquilla también estaría interesado en contar con sus servicios.

Mientras el equipo dirigido por Bustos se concentra en la lucha por el Torneo Clausura, la dirigencia empieza a evaluar posibles incorporaciones para el 2027. Carlos Gruezo aparece como una alternativa para reforzar el mediocampo, aunque su futuro dependerá de las negociaciones que puedan darse en las próximas semanas.

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