FC Cajamarca, tras dos empates, perdió ante Sport Huancayo de visita, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. En el mencionado encuentro, la visita no contó con su figura máxima por más de 16 minutos, debido a una lesión. Hernán Barcos fue sustituido en ese momento por Sebastián Pineau.

Al respecto, el entrenador cajamarquino, Carlos Silvestri, reconoció que la temprana modificación le cambió los planes, de acuerdo a lo que había trabajado en la semana para medirse ante el ‘Rojo Matador’ en la altura.

“La experiencia de Hernán es fundamental. En ese momento, por más que Sebastián (Pineau) entró bien, había un plan de juego. Obviamente trastocó un poco, pero creo que no entramos a la medida de lo que habíamos practicado en la semana para entrar al partido desde el primer momento enganchados con el juego”, dijo el entrenador peruano en declaraciones a la prensa.

“Creo que nos costó el inicio. Sé que es una ciudad complicada, Huancayo siempre es un rival difícil. Mejoramos, pero no alcanzó para poder empatar el partido”, añadió Silvestri.

Barcos fue titular en el partido ante Sport Huancayo por Liga 1. (Foto: FC Cajamarca)

Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud del veterano delantero y capitán del equipo, por lo que aún no se descarta su presencia en la próxima fecha del campeonato.

Por otro lado, compartió un análisis global del juego, en el que pese a sumar jugadores en ataque nunca pudo generar peligro real en el arco de Sport Huancayo.

“Tratamos de abrir la cancha con los laterales, meter gente por dentro. Tomamos riesgos porque se quedó en el mediocentro nomás ‘Tomi’ Andrade tratando de encontrar pases de salida para poder atacarlos por fuera y por dentro. La idea era buena, pero en el desarrollo del partido ellos también poblaron mucho el área, ganaron mucha altura”, apuntó Carlos Silvestri.

FC Cajamarca jugará el sábado 21 de febrero, desde la 1:00 p.m., frente al líder del campeonato, FBC Melgar, por la cuarta fecha del Torneo Apertura en el estadio Héroes de San Ramón.

