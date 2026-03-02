En un partido con pocas situaciones de gol, Universitario venció 1-0 a FC Cajamarca, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El argentino Lisandro Azulgaray anotó de tiro libre y le dio la victoria a los cremas que no jugaron su mejor partido de la temporada. De hecho, una polémica jugada sobre el final del encuentro pudo complicar sus aspiraciones de sumar de a tres.

Al respecto, el entrenador de la visita, Carlos Silvestri, reconoció la dificultad de jugar ante el campeón vigente, en su cancha, y con su gente, sin embargo, también destacó que su equipo va en constante crecimiento y está para competir por grandes objetivos.

“Teníamos confianza de obtener una victoria o al menos sacar un punto de esta visita. Sabemos lo difícil que es jugar contra la ‘U’ acá. Creo que la competencia es muy compleja, los equipos muy parejos. Es importante que sepan que es un torneo difícil, pero veo a este equipo luchando en los puestos de vanguardia del torneo. Estamos en el camino correcto por más que no pudimos obtener al menos un punto en esta visita”, dijo en conferencia de prensa.

“Creo que el equipo, como equipo ha competido. Eso se ha visto reflejado especialmente en los últimos partidos. Siempre competimos, pero ahora con un tipo de carácter distinto. Creo que tenemos que mejorar con la relación con la pelota, el partido pintaba para descansar un poco con el balón, de ocupar mejor los espacios en algún momento. Por momentos apareció la idea, pero si se debe corregir algo es conectar un poco más atrás para preocupar a los rivales”, añadió el estratega peruano.

Hernán Barcos regresó al Monumental, esta vez como capitán de FC Cajamarca. (Foto: Grupo El Comercio)

Por otro lado, tuvo palabras de elogio para la terna arbitral del encuentro, liderada por el juez FIFA Joel Alarcón, quien no sacó una sola tarjeta durante el partido, ni buscó protagonismo a través de decisiones polémicas.

“Alarcón estuvo muy bien, fue un arbitraje imparcial. Creo que estuvo a la altura del partido. Vi un contacto, no pude observar si ameritaba la falta, pero no lo tengo muy claro, entonces prefiero omitir una opinión al respecto”, finalizó.

Con este resultado, Universitario mantiene el invicto y suma 11 puntos, dos menos que el líder Alianza Lima. En tanto, FC Cajamarca se queda en la mitad de la tabla con cinco unidades.

En la jornada 6 del Apertura, los cremas visitará Andahuaylas para medirse ante Los Chankas el próximo domingo 8 de marzo. por su parte, los debutantes el Liga 1 jugarán en Sullana ante un irregular Atlético Grau el viernes desde las 3:30 p.m..

