Tras perder en la última fecha —cayeron 2-1 contra Cusco— y quedarse sin posibilidades de pelear por el campeonato, en La Victoria ocurrió un terremoto que trajo consigo algunos cambios, como la salida de Bruno Marioni como director de Fútbol Profesional de Alianza Lima. Sin embargo, este viernes ya se comunicó quién tomaría su lugar: José Bellida. Con este anuncio establecido, los fichajes pensando en el próximo año también son ahora una prioridad. Bajo esa línea, uno de los jugadores cuyo contrato vence a fines de 2024 es Carlos Zambrano, quien expresó su deseo de continuar en 2025; pero aún no se oficializa si su presencia en la zaga central blanquiazul será un hecho el próximo año. A propósito de esto, y sabiendo lo sorpresivo que puede ser el mercado de fichajes de la Liga 1 Te Apuesto, el ‘León’ se refirió a la posibilidad de llegar a Universitario de Deportes.

En una amena entrevista para el programa Peloteando con Luciano , de Fiorella Retiz, el hijo de la conductora se animó a preguntarle a Carlos Zambrano si, en algún momento, su presencia en Ate sería un hecho. “Es la mejor pregunta que has hecho. Es complicado. No lo sé. Es muy duro, pero mi familia es de Universitario. Mis padres y hermano son hinchas de la ‘U’. Yo soy hincha de Alianza Lima y también le tengo cariño a la Academia Cantolao, pero si es que algún día me toca vestir la camiseta de la ‘U’, que lo veo complicado, sería para cumplirle el sueño a mis padres. Ellos son de la ‘U’, pero siempre me gustó llevarles la contra”, dijo el ‘Kaiser’.

A propósito de esto, el periodista Renato Luna indicó que en la ‘U’ hay una intención de contratar sus servicios para el próximo año. “Hay un interés real de Universitario de Deportes por Carlos Zambrano”, dijo el comunicador para el programa digital ‘No Somos TV’. Si bien es cierto, Luna no precisó que el club crema se haya sentado con el defensor para negociar su llegada, resaltó que su nombre está en la carpeta.

Por otro lado, Carlos es una voz de experiencia en el fútbol, y sus 35 años, tras haber pasado por clubes importantes en Europa y Sudamérica, son su mayor respaldo. También compartió su apreciación sobre cómo ve su carrera futbolística. “El fútbol, al inicio, es una pasión. Diversión, alegría y amor. Cuando pasan los años, al ver tantas cosas complicadas y raras, se vuelve un trabajo”, definió el defensor.

Es importante recordar que el futbolista fue convocado para la fecha doble de las Eliminatorias 2026, en la que la Selección Peruana jugará contra Chile en el Estadio Monumental y contra Argentina en La Bombonera. Sin embargo, su presencia contra La Roja quedó descartada tras ser suspendida por la FIFA por una fecha, debido a que insultó a un oficial de Conmebol durante el partido contra Brasil.

¿Carlos Zambrano se queda o se va de Alianza Lima?

A través del programa Fútbol Champán, Carlos Zambrano habló sobre su presente en Alianza Lima, así como de los próximos retos del equipo. “Un día te pueden querer y el otro día te pueden odiar; eso no va a cambiar mi mentalidad, que la tengo muy fuerte. Comencé a jugar en Alianza Lima en el primer partido, en el segundo metí dos goles... solté lo que sentía en ese momento y no me arrepiento”, indicó.

Por otro lado, le consultaron sobre su actual relación con la directiva íntima y si ya hubo conversaciones sobre su futuro para el próximo año.“Cuando Néstor (Bonilla) se retira a Chile con un mejor salario, dejó el plantel en un momento incómodo. Tuve una conversación con Bruno; después de muchos malentendidos, nos dijimos las cosas de frente. A partir de ese día, volví a entrenar con el club y todo comenzó a funcionar como debía ser. Yo quiero quedarme pero todo va muy lento y tampoco voy a esperar mucho. Uno quiere tener algo seguro; soy hincha aliancista, me gustaría quedarme pero eso ya se encarga mi empresario que está en conversaciones con Alianza y todo queda en la cancha de ellos, porque saben lo que yo quiero”, manifestó el ‘León’, que tiene contrato con los íntimos hasta fines del 2024.





¿Cómo quedó el orden para la Copa Libertadores 2025?

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidos para su participación en la Copa Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes aseguró su lugar en la fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal, que terminó a solo tres puntos de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2, obteniendo también un cupo directo en la fase de grupos.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros aseguraron el tercer lugar en el acumulado y serán Perú 3, participando en la primera fase previa de la Libertadores. Por otro lado, Alianza Lima, como Perú 4, jugará en la segunda fase previa del torneo. Es importante mencionar, que esta fase será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

Perú 1: Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1

Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1 Perú 2: Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1

Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1 Perú 3: Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1

Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1 Perú 4: Alianza Lima jugará la fase previa 1 tras quedar en el cuarto lugar Liga 1





