La Liga 1 2026 está ingresando en su recta final y poco a poco vamos conociendo a los clubes que llegarán hasta las últimas instancias con chances de pelear por el título, y a otros que buscan coger un cupo a un torneo internacional o no perder la categoría y evitar jugar en la Liga 2 en el 2027. En esta sección se encuentra el CD Moquegua, que se ubica en el puesto 15 en la tabla de posiciones acumulada con 28 puntos, a solo dos de ingresar en la zona roja.

En medio de esto, el conjunto moqueguano hizo una grave denuncia en sus redes sociales, dejando constancia que sus jugadores vienen recibiendo llamadas y mensajes con la finalidad de atentar contra “sus principios y valores”. Es decir, según la versión del club, estos contactos están intentando persuadirlos para influir en ellos cuando tengan que salir al campo de juego.

“El Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública que a tomado conocimiento de llamadas y mensajes dirigidos a nuestros jugadores buscando atentar contra sus principios y valores, situación que será puesta en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de identificar a los responsables y adoptar las medidas correspondientes frente a estos actos delictivos antideportivos”, se lee en el comunicado.

En respuesta a este intento de tener injerencia en el desempeño de sus futbolistas, el CD Moquegua señaló que estas llamadas y mensajes serán reportados a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones que sean necesarias, con la finalidad de encontrar a los implicados. Así pues, reafirman su compromisos con el “juego limpio y el respeto por la competencia”.

El comunicado del CD Moquegua. (Foto: CD Moquegua)

“Reafirmamos nuestro compromiso con la integridad deportiva, el juego limpio y el respeto por la competencia. Nuestra institución defenderá siempre los valores del fútbol y actuará con firmeza ante cualquier conducta que pudiera atentar contra nuestra institución”, agregaron.

“Adoptaremos las medidas legales correspondientes y pondremos los hechos en conocimiento de las instancias competentes, conforme a los procedimientos establecidos. Club Deportivo Moquegua defenderá siempre la transparencia, la dignidad deportiva y el respeto por nuestra camiseta”, sentenciaron.

¿Cuándo volverá a jugar CD Moquegua?

Luego de perder por 1-0 ante Alianza Lima, CD Moquegua volverá a tener actividad esta semana cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para este miércoles 28 de octubre desde las 11:00 a.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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