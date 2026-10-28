La Selección Peruana no logró clasificar a los octavos de final del Mundial y Festival Sub-15. (Foto: Bicolor)
La Selección Peruana no logró clasificar a los octavos de final del Mundial y Festival Sub-15. (Foto: Bicolor)

La Selección Peruana le hizo un gran partido a Italia, pero lamentablemente no le alcanzó para clasificar a los octavos de final del Mundial y Festival Sub-15. Después del 1-1 en el tiempo regular, los europeos se impusieron por 4-3 en la tanda de penales.

En desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS