José Soto sabe que CD Moquegua afrontará una prueba complicada este domingo ante Alianza Lima. El entrenador destacó la importancia del triunfo conseguido en la última jornada, resultado que le permitió a su equipo recuperar la confianza después de seis fechas sin ganar, y aseguró que buscarán aprovechar ese impulso para seguir sumando en la lucha por mantener la categoría.

“Los chicos se sacaron la mochila de encima. Se dio los tres puntos en el minuto 90 y creo que ahí el equipo ha tomado otro aire, otra confianza”, explicó el estratega. Sin embargo, reconoció que todavía quedan cinco finales y que cada punto será determinante para alcanzar el objetivo de la permanencia.

En la previa del encuentro, Soto también analizó las principales fortalezas del conjunto blanquiazul. El técnico advirtió sobre la velocidad de sus atacantes y la capacidad del equipo para hacer daño cuando encuentra espacios, por lo que consideró que su equipo tendrá que ser cuidadoso al momento de atacar.

“Alianza le das espacio y Alianza te mete la cara. Nosotros tenemos que tomar nuestras precauciones. Yo no voy a ser loco de jugar igual que Alianza, porque si le das espacio, Alianza te mata, te hace daño”, sostuvo el entrenador, quien anticipó un partido en el que los detalles pueden marcar la diferencia.

Al ser consultado sobre el futbolista blanquiazul que puede marcar el ritmo del partido, el exdefensor de Alianza Lima apuntó directamente a una de las piezas clave del mediocampo: el ecuatoriano Fernando Gaibor. Para Soto, su influencia en la elaboración ofensiva obliga a prestarle especial atención durante el encuentro.

“Alianza juega al ritmo de Gaibor. Si le llega a él, se complica, porque ahí aparece toda la movilidad de Castillo, de Quevedo, de Vélez”, manifestó. El técnico considera que el funcionamiento ofensivo de los íntimos está relacionado con la participación del volante, capaz de conectar con los atacantes y potenciar su velocidad.

Pese a reconocer las dificultades que representa el rival, Soto aseguró que CD Moquegua también cuenta con argumentos para hacer daño por los costados. En ese sentido, mencionó a Alastre, Zapata y López como alternativas ofensivas, aunque admitió que su equipo ha tenido problemas para convertir goles en sus últimos compromisos.

“Como se va a dar el partido, como visualizamos nosotros, vamos a tener una. Tenemos que hacerla y después tenemos que ser unos guerreros para defender”, afirmó. Para el entrenador, aprovechar las oportunidades será fundamental ante un rival que atraviesa una buena racha de resultados.

Durante la entrevista, el entrenador también se refirió a las constantes polémicas arbitrales y los reclamos que protagonizan los clubes en el campeonato. Desde su perspectiva, los equipos deberían concentrarse más en analizar sus propios errores que en buscar explicaciones fuera del juego.

“Si perdiste el partido, ya perdiste. Agarras, analizas tu partido y ves por qué perdiste. Si ganaste, también hay que festejar”, señaló Soto, al comparar el panorama actual con la época en la que jugaba profesionalmente.

Finalmente, el técnico dejó claro que su prioridad está puesta en el próximo compromiso y evitó proyectarse más allá de ese encuentro. “Para mí son tres puntos, Tanque. Yo no puedo pensar más allá, hay que pensar en este partido primero. Este partido hay que sacarlo adelante, hay que sumar”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR