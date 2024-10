Desde el Estadio Mansiche de Trujillo, César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este sábado 26 de octubre por la fecha 16 del Torneo Clausura. El partido, que será importante para ambos en su lucha por salir de la zona de descenso, está programado para iniciar desde las 8:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Ten en cuenta que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo y todas las incidencias del encuentro.

El cuadro ‘carlista’ llega con una buena dosis de motivación tras haber logrado una victoria en su partido anterior. En contraste, los ‘poetas’ están decididos a buscar un mejor resultado, ya que fueron derrotados en su último encuentro en el campeonato ante Los Chankas.

César Vallejo enfrentó dificultades ante los de Andahuaylas y no pudo obtener un buen resultado. Su rendimiento ha sido irregular, con dos empates y tres derrotas en los últimos partidos. En estos encuentros, el equipo ha recibido 10 goles, mientras que solo ha podido marcar 4.

Por su parte, Carlos A. Mannucci se destacó al vencer 4-1 a Cusco FC en su último partido. Sin embargo, su desempeño en las últimas jornadas ha sido inconsistente, con un empate y tres derrotas, acumulando 6 goles a favor y 7 en contra.

En el balance de sus últimos partidos, el conjunto local ha conseguido 2 victorias, mientras que el visitante ha sumado 1. Además, han empatado en 2 ocasiones. Su último enfrentamiento en esta temporada ocurrió el 19 de mayo, donde ambos equipos terminaron en un 0-0 en la Apertura del torneo Perú - Liga 1 2024.

César Vallejo: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 23/10/2024 Los Chankas 2-1 César Vallejo Liga 1 - Torneo Clausura 18/10/2024 César Vallejo 2-2 Cienciano Liga 1 - Torneo Clausura 29/09/2024 Sporting Cristal 4-1 César Vallejo Liga 1 - Torneo Clausura 22/09/2024 César Vallejo 0-0 ADT Liga 1 - Torneo Clausura 18/09/2024 Comerciantes Unidos 2-0 César Vallejo Liga 1 - Torneo Clausura

Carlos A. Mannucci: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 23/10/2024 Carlos Mannucci 4-1 Cusco FC Liga 1 - Torneo Clausura 18/10/2024 Deportivo Garcilaso 1-0 Carlos Mannucci Liga 1 - Torneo Clausura 29/09/2024 Carlos Mannucci 1-2 Sport Huancayo Liga 1 - Torneo Clausura 24/09/2024 UTC 2-0 Carlos Mannucci Liga 1 - Torneo Clausura 19/09/2024 Carlos Mannucci 1-1 Melgar Liga 1 - Torneo Clausura

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Mannucci?

César Vallejo vs. Mannucci se disputará este sábado 26 de octubre. El inicio del compromiso está programado para la 8:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 9:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 7:30 p.m.

¿En qué canales ver César Vallejo vs. Mannucci?

Por la fecha 16, César Vallejo vs. Mannucci será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.

¿Dónde se jugará el César Vallejo vs. Mannucci?

