Cuando la selección de Panamá fue anunciada como rival de Universitario de Deportes para la Noche Crema 2025, muchos hinchas se emocionaron con un posible regreso al estadio Monumental de Alberto Quintero. ‘Chiquitín’ es uno de los exjugadores más queridos por la hinchada crema, luego de haber vestido por seis años esta camiseta. Sin embargo, de momento esto no se podrá dar. El mismo ‘Chiquitín’ habló con los medios panameños y confirmó que hubo una convocatoria de parte de los ‘canaleros’, pero su actual equipo Plaza Amador le negó el permiso al no tratarse de una fecha FIFA y estar en pleno campeonato local.

“Hubo un llamado a Alberto Quintero, tuve una conversación con mi club Plaza Amador, y hoy me debo a Plaza Amador, y como no es fecha FIFA no me dieron el permiso. A mí me vendría bien enfrentar a la ‘U’, a la crema, que me dio 6 años de satisfacción. Hasta ahora muchísima gente y la hinchada está pendiente de mí, a diario recibo mensajes de la hinchada de la ‘U’, ellos hubiesen querido que me retirara allá”, declaró ‘Chiquitín’ a los medios panameños.

Alberto Quintero juega en Plaza Amador de Panamá.

¿Cuál es la actualidad de ‘Chiquitín Quintero?

Luego de una amplia trayectoria en clubes de Panamá, España, Colombia, México y Estados Unidos, Alberto Quintero llegó en 2017 a Universitario de Deportes como uno de sus fichajes estelares. Si bien no logró un campeonato nacional, dejó su marca durante los seis años consecutivos que defendió al equipo crema. En 2023 se fue a Cienciano, donde solo jugó una temporada, y desde el año pasado volvió a su país para defender a Plaza Amador.

“Voy año tras año, tengo 37 años y voy a ver hasta donde aguanto. He sido regular en todos los clubes, el año pasado en Plaza Amador jugué todo, solo me perdí tres o cuatro partidos por lesión. El objetivo es ser campeón y volver a la selección panameña, pues no me he retirado”, declaró ‘Chiquitín’.

Alberto Quintero armó una dupla letal con el 'Pana' Tejada en Universitario de Deportes.

¿Cuándo es la Noche Crema?

Universitario de Deportes confirmó que la Selección de Panamá será su rival en la tan esperada Noche Crema 2025. Este evento, que servirá para que el bicampeón nacional se reencuentre con sus hinchas como parte del inicio de la nueva temporada, se realizará el viernes 24 de enero en el Estadio Monumental de Ate. Este partido promete muchas emociones para los fanáticos del club, quienes ya esperan con ansias este día para ver a los nuevos refuerzos del cuadro merengues con miras a la Liga 1 Te Apuesto y la Copa Libertadores.

El partido amistoso ante la Selección de Panamá será el evento principal de la Noche Crema, evento que se lleva a cabo cada año y que reúne a miles de hinchas en el Estadio Monumental. Recuerda que el encuentro está programado para las 8:30 de la noche y será la ocasión perfecta para que Universitario inicie el año con una victoria frente a su afición.

Universitario de Deportes enfrentará a Panamá en la Noche Crema 2025. (Captura)

