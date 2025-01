No se acaba la novela que tiene como escenario principal a la Ciudad Imperial del Cusco, ya que Christian Cueva estaría a punto de recibir una última chance para no dejar atrás su carrera como futbolista profesional. Si bien, en los últimos días se habló de la firmeza que había mostrado el club Cienciano al momento de tomar la decisión de no contar más con los servicios del popular ‘Aladino’, esta vez habrían reconsiderado darle otra oportunidad para formar parte del plantel de este 2025.

Y es que hasta hace un par de días, todo parecía indicar que la carrera dentro del mundo del fútbol, para Christian Cueva, ya había culminado. Puesto que, Cienciano del Cusco ya no estaba dispuesto a seguir dándole un espacio al jugador que en los últimos meses se había estado enfocando más en la música que en recuperar su nivel futbolístico.

Sin embargo hoy las noticias son más que alentadoras para el nacido en Huamachuco, pues de acuerdo a la información del periodista Gustavo Adrianzén Romo, las decisiones que se habían tomado en la última reunión de los directivos del club cusqueño cambiaron en cuestión de horas.

En un primer momento, Christian Cueva no iba a continuar más en el equipo dirigido por Cristian Diaz y ya se le iba a comunicar dicha decisión al jugador, pero ‘Aladino’ los terminó convenciendo y al final se pondrá nuevamente la camiseta roja pero con un ultimátum que debe cumplir si o si.

La pretemporada del ‘Papá' ya inició, y todo el plantel viene realizando trabajos desde el 2 de enero, por lo que Cueva a más tardar el próximo lunes 6 de enero tiene que acercarse a las instalaciones del Complejo Deportivo Anta donde vienen entrenando a doble turno junto a los nuevos refuerzos.

Cabe resaltar que el equipo cusqueño va a participar de la Copa Sudamericana este año. Con la ilusión por volver a repetir la hazaña realizada en el 2003, esperan que Christian Cueva sea el que marque la diferencia en ese mediocampo, al enfrentar a ADT por la clasificación a la Fase de Grupos.

Así quedaron establecidos los duelos correspondientes a la Fase Preliminar de la Sudamericana (Foto: CONMEBOL)

Van por otro exaliancista

Christian Cueva no es el único con pasado blanquiazul que está cerca de volverse otro de los elegidos por el elenco cusqueño, que quiere volver a la gloria en un torneo de talla internacional. Hay otro nombre que resuena fuerte para dejar la altura de Arequipa y mudarse a Cusco.

Se trata del mediocampista Pablo Lavandeira, ya que al no conseguir la continuidad que esperaba con FBC Melgar estaría dispuesto a dejar las filas de los ‘rojinegros’ para hacer historia con uno de sus clásicos rivales, el club Cienciano. Las conversaciones ya se han iniciado y el ‘Papá' está haciendo todo a su alcance para tenerlo.

Pablo Lavandeira ha jugado 38 partidos con los arequipeños marcando 8 goles. (Foto: Melgar)