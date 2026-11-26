El mercado de fichajes de la Liga 1 empieza a tomar movimiento y uno de los nombres que podría cambiar de camiseta para la temporada 2027 es Carlos Cáceda. El experimentado guardameta nacional no continuará en FBC Melgar después de ocho temporadas defendiendo el arco rojinegro y ya aparecen posibles destinos para su futuro. Uno de ellos sería Cienciano del Cusco, nada menos que el clásico rival del cuadro arequipeño.

La información fue proporcionada por el periodista Rudy Estremadoyro, quien dio a conocer que desde la interna de la institución cusqueña le confirmaron el interés por el portero. “Desde la interna de Cienciano nos confirman que existe un interés real por Carlos Cáceda, quien está en carpeta del club cusqueño. Sin embargo, Juan Pablo II y un equipo de la capital también aparecen como posibles interesados en el arquero”, informó.

De esta manera, el ‘Papá’ aparece como una de las alternativas para el futuro del guardameta, aunque todavía no se ha confirmado una propuesta formal ni un acuerdo entre las partes. Además, Juan Pablo II también estaría siguiendo sus pasos, mientras que un tercer equipo, cuya identidad no fue revelada, completaría la lista de posibles interesados en contar con sus servicios.

La posibilidad de llegar a Cusco tendría un ingrediente especial por la rivalidad que existe entre Cienciano y Melgar. Ambos protagonizan el denominado ‘Clásico del Sur’, uno de los enfrentamientos tradicionales del fútbol peruano. Por ello, un eventual cambio de camiseta de Cáceda podría generar repercusión entre los hinchas de ambas instituciones, considerando el largo vínculo que el arquero mantuvo con el conjunto arequipeño.

El pasado miércoles 25 de noviembre, FBC Melgar hizo oficial la salida del guardameta mediante una publicación en sus redes sociales. El club arequipeño le dedicó un mensaje de despedida y agradecimiento por las ocho temporadas en las que defendió su camiseta: “Gracias por tu profesionalismo y compromiso al defender nuestro arco y este glorioso escudo durante ocho temporadas al pie del Misti. ¡Mucho éxito en lo que venga, Chani!”, expresó la institución.

La salida de Cáceda también está relacionada con la pérdida de protagonismo que experimentó durante la última campaña. Después de varios años como titular indiscutible, el arquero de 35 años pasó a tener menos participación y Jorge Cabezudo terminó ganándose un lugar en el once principal. De acuerdo con los registros estadísticos de la temporada 2026, la ‘Pantera’ disputó nueve encuentros oficiales, recibió 17 goles y acumuló 810 minutos entre Liga 1, Copa de la Liga y Copa Sudamericana.

Durante su etapa en Arequipa, el guardameta consiguió convertirse en uno de los referentes del equipo y fue protagonista de importantes campañas. Uno de sus mejores momentos llegó en 2022, cuando Melgar conquistó el Torneo Apertura y alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que quedó eliminado frente a Independiente del Valle. Aquella participación internacional fue una de las más destacadas de la historia reciente del conjunto rojinegro.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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