Uno de los mayores anhelos de los clubes del fútbol peruano es tener su propio Centro de Alto Rendimiento (CAR), un lugar especial donde se concentre todo lo que necesita una institución deportiva para funcionar como las mejores del continente y por fin dar ese salto de calidad que requiere la alta competencia. Cienciano va por ese camino, luego de que este jueves 2 de octubre diera a conocer la construcción de su Ciudad Deportiva.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el ‘Papá’ anunció los detalles de cómo será su Centro de Alto Rendimiento, las instalaciones que tendrá y cómo estarán divididos los sectores para cada uno de los requerimientos que tenga el club. Esto, por supuesto, generó mucha expectativa en sus hinchas que no duraron en hacerse sentir con sus comentarios.

El CAR estará equipado con instalaciones de primer nivel, como campos de césped natural y sintético con medidas reglamentarias, gimnasio, sauna, cocina, área médica, auditorios, entre otras áreas. Este proyecto está próximo a ser ejecutado, algo que genera mucha ilusión en la institución imperial y sus propios hinchas.

Las instalaciones se construirán en un terreno de cinco hectáreas al noreste de Cusco, adquirido por Cienciano. Su ubicación en esta zona busca que sea de fácil acceso para sus miembros, futbolistas, periodistas y todo aquel que quiera conocer el predio.

Algo que se puede apreciar en el video de esta presentación, es que, además de destacar los trofeos de la Copa Sudamericana y la Recopa en la entrada del CAR, las instalaciones están divididas con los nombres de los ídolos que dejaron huella en el club, tales como Óscar Ibáñez, Santiago Acasiete, Germán Carty, Ramón Rodríguez, entre otros, en homenaje por lo que le dieron a la institución.

Así como Cienciano, hay otros clubes de provincia que ya iniciaron los trabajos o las gestiones para tener su Centro de Alto Rendimiento, como los casos de Deportivo Garcilaso en Cusco y Los Chankas en Andahuaylas. Melgar, por su padre, inauguró el suyo en el 2024, ubicado en el distrito de Mollebaya, con una extensión de 70 mil metros cuadrados.

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de vencer por 2-1 a Alianza Lima, Cienciano volverá a tener actividad hoy cuando visite a Melgar, en el partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este jueves 2 de octubre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

